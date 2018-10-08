【北歐新世代小型SUV入門款】 Volvo XC40 T4 Momentum試駕

2018-10-08

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

以Volvo CMA模組化平台打造出的XC40小型SUV，於今年3月的日內瓦車展被宣布獲選2018年歐洲風雲車，其1,658mm的車高比較傾向小型SUV，延續Volvo家族既有的造型DNA，卻成功創造出更時尚、俏皮的視覺新風貌。本文試駕的XC40 T4 Momentum，外觀為亞馬遜藍車色，另選配了Momentum專屬白車頂，足下則標配18吋5輻銀色鋁圈和235／55R18輪胎，後保桿下沒有像R-Design車型採用充滿視覺張力的整合式雙邊出方形鍍鉻尾管，而是以低調樸實的隱藏式尾管來呼應其入門車款的定位。

T4 Momentum搭載一具Drive-E系列的2.0升汽油缸內直噴Turbo引擎，可產生190匹最大馬力，並在轉速1,400～4,000轉之間形成一段峰值達30.6公斤米的扭力高原，結合Geartronic 8速手自排變速系統，其0～100公里／時加速需時8.4秒，極速可直上210公里／時，性能勝過車價更高的BMW X1 sDrive 18i和Mercedes-Benz GLA 180運動版，就連11月才要上市的Lexus UX 250h都很難在加速上討到便宜。能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑13.5公里，符合該排氣量能源效率的2級標準。

試駕時即可感受其飽滿有力的起步加速，遠比大多數價位相近的同類型車款開起來更帶勁，車上配置的Dynamic運動底盤，操控起來Q彈活潑又能兼顧行路舒適性，或許不如德系車款那般硬派直接，但這正是屬於Volvo車款的駕馭特質。

坐上駕駛座，首先映入眼簾的是駕駛座前標配12.3吋數位整合資訊儀表組，中控台上透過Sensus資訊暨衛星導航控制介面的9吋整合觸控螢幕，取消了傳統空調及娛樂系統繁複的控鍵，讓整個車艙洋溢著時尚科技感的tone調。內裝鋪陳簡潔大方、一目了然，Volvo精緻優雅的內裝用料自然不在話下，組裝質感也非常細膩考究。長達2,702mm的軸距是當今同級小型SUV及Crossover中的佼佼者，對後座腿部空間的增進發揮了具體功效。

Volvo Car Taiwan將XC40 T4 Momentum開出169.9萬入門價，肯定會獲得不少趕時髦的小型都會SUV買家青睞。