生日＋賽車 周湯豪創意專屬後背包

2018-10-06

Coach專屬訂製服務 台中大遠百全台第二店 客製個人化夯

〔記者林欣若／台中報導〕Coach台中大遠百現代奢華概念店重新開幕，引進CoachCreate-Customized It專屬訂製服務，是繼台北101之後，全台第二家引進訂製服務的Coach概念店，男星周湯豪率先體驗，以自己的生日8月2日、最愛的橘色和賽車為元素，打造獨一無二的專屬後背包。

周湯豪偏愛街頭奢華風格，他身穿70年代帶有美國西部復古風格的綠色印花襯衫，配搭搖滾復古質感的黑色小羊皮皮衣，他的穿搭風格深受媽媽比莉影響，母子倆都很欣賞Coach的精緻質感和潮流風格。周湯豪印象最深刻的是有一次登上巴黎鐵塔，鐵塔頂端的低溫讓眾人受不了，他身上穿了一件Coach的外套非常保暖，笑說是Coach救了他，今年秋冬，他認為一定要入手的單品是印有Coach Signature C圖案的球鞋、帽T和皮衣。

Coach台中大遠百概念店以寬敞明亮為設計主軸，運用對比質感及奢華材質相互輝映，襯托摩登華麗氛圍，整體空間以柔和色調為主，並以手工精織羊毛地毯及松木地板突顯空間的層次美感，店內的CoachCreate-Customized It專屬訂製服務可訂製包款和鞋款，有恐龍Rexy、火箭、數字等徽章可挑選，還有各式顏色以及字體的吊牌可印製，瞄準喜愛個人化風格的年輕消費族群。