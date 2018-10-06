孟耿如Man漾 晚上放話要性感

2018-10-06

拉著萬寶龍行李箱 預告今晚金鐘獎紅毯尺度大開

〔記者方惠宗／台北報導〕萬寶龍（Montblanc）昨（5）日宣布全新#MY4810系列行李箱正式在台上市，孟耿如以幹練優雅的都會造型詮釋這款蘊含實用功能和精湛工藝的精品行李箱。她上月剛以該系列箱款完成米蘭時裝週之旅，以見證者身分開箱分享行李隨身必備，認為箱款儘管散發超Man的陽剛風格，卻正中自己最愛的百搭與耐用。孟耿如更讚可以360∘旋轉的滾輪，「即使在石板路上使用也非常省力」。

萬寶龍#MY4810系列行李箱於義大利製作，兼具義大利皮革處理技術、日本製滾輪，以及德國製造的多段式手把結構等頂尖特色，以聚碳酸酯材質和優雅的皮革邊條打造旅「型」必備。內裝配置筆記型電腦放置層、行動電源專屬空間與多元的拉鍊式收納袋，加上萬寶龍屏蔽技術，完整了個人資料防竊保護機制。此外，箱體前板的原創溝槽紋設計令人聯想萬寶龍特有的「M」標誌，側邊的皮革可添加顧客的姓名縮寫，使行李箱更具個人化特色。全系列共有5種不同尺寸。

第53屆電視金鐘獎頒獎典禮今晚登場，孟耿如以《麻醉風暴2》入圍戲劇節目女主角獎，她預告將以「出道以來最大尺度」的性感造型亮相星光大道紅毯，「力拼紅毯第一美！」