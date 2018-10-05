《輕奢入手》首4日最划算

2018-10-05

記者凃盈如／台北報導

伴隨一年又一年更強大的商品力，只須掌握今年秋冬的潮流，以及週年慶的回饋方案，小資族也能「省時、省力、省錢」投資自己！

【達人帶路】

新光三越台北南西店營業副理 張碧容

Q：今年週年慶，輕奢飾品怎麼買最便宜？

A：聰明消費者，一定要把握「週年慶首四日」採買，因為此時新品最齊全，且除了全館的滿5,000送500元電子贈品禮券優惠，許多品牌會加碼推出自家優惠，譬如擁有許多死忠粉絲的日本復古珠寶品牌agete，今年首度推出滿萬抵千的活動；而新開幕的法國夢幻飾品Les Néréides，即日起至10月7日，全面85折，消費滿15,000元還送品牌夢幻職人圍裙一件；Folli Follie也推出多款特價商品，且週慶期間商品全面9折。

Q：此檔週年慶「必入手」的亮點精品？

A：新光三越南西店今年新引進了GINZA DIAMOND SHIRAISHI（銀座白石），是專攻鑽石的婚戒品牌，自9月11日於南西店開店，不到10天業績就破百萬，其商品C／P值很高， 對戒兩只五萬內可入手，迎接年底婚潮，提供新人更多元的選擇。此外，點睛品則推出黃金材質的「輕珠寶」，也讓小資族不必花大錢就可以擁有貴重材質的飾品。

至於週年慶必買的包款，則走實用、輕量化的趨勢，如休閒風的LeSportsac，今年就與LAVIN（浪凡）前設計師Alber Elbaz推出聯名系列，其蠟筆塗鴉風的筆觸，讓跳舞女郎、紅唇等可愛圖騰，顯得更青春活潑。

Q：今年秋冬輕奢商品的趨勢？是否有特別的流行圖騰、材質或色彩？

A：今年宮廷劇當道、韓劇持續發燒，除了從《延禧攻略》延伸出來的莫蘭迪色服飾、彩妝熱銷之外，韓劇《金秘書為何那樣》，則帶動各式OL輕奢配件的買氣，如一些細長、垂墜風格的首飾類，就連耳環也都可以找到兩對不同、卻可以互相搭配的組合，交疊出「多層次」的配戴方式。

即便輕奢飾品的風格多元，但整體仍是走daily wear jewelry（日常穿搭珠寶）路線，譬如PANDORA最新推出Reflexions系列手鍊、串飾等，手鍊以網狀編織呈現金屬質感，流線而輕盈，服貼於手腕間，十分優雅、女性化；而丹麥輕奢珠寶品牌TROLLBEADS，則以獨特、富故事性的精靈珠，訴說個人品味。

圖片提供／CHARRIOL、Folli Follie、Pandora、新光三越