《顏值凍齡》美容小家電夯

2018-10-05

記者吳佩樺／台北報導

百貨週年慶美容小家電買氣旺，包含臉部和美齒，尤其臉部美容小家電近年來流行多功能合一。據業者觀察，此類產品以訴求「深層清潔」和「幫助保養品導入肌膚」款式，最受女性青睞！

【達人帶路】

Panasonic美容商品行銷部課長 蕭芳怡

Q：為什麼需要一支臉部美容小家電？

A：正值秋冬，膚況問題多，保濕很重要，選擇合適的臉部美容小家電會讓保養更有效率，例如搭配保養品深層導入，加強肌膚保水度。建議選擇有溫熱功能的機種，吸收效果更好。

Q：為什麼需要一支美齒小家電？

A：美齒小家電通常是指電動牙刷跟沖牙機，雖然說是「美齒」，但真正功用是口腔保健。以沖牙機來說，利用高速水流，深入清潔手動刷牙無法深入的牙縫跟食物殘渣，尤其對牙套族群特別實用。

圖片提供／Panasonic、飛利浦、百靈