《顏值凍齡》美容小家電夯

記者吳佩樺／台北報導
百貨週年慶美容小家電買氣旺，包含臉部和美齒，尤其臉部美容小家電近年來流行多功能合一。據業者觀察，此類產品以訴求「深層清潔」和「幫助保養品導入肌膚」款式，最受女性青睞！
【達人帶路】
Panasonic美容商品行銷部課長 蕭芳怡
Q：為什麼需要一支臉部美容小家電？
A：正值秋冬，膚況問題多，保濕很重要，選擇合適的臉部美容小家電會讓保養更有效率，例如搭配保養品深層導入，加強肌膚保水度。建議選擇有溫熱功能的機種，吸收效果更好。
Q：為什麼需要一支美齒小家電？
A：美齒小家電通常是指電動牙刷跟沖牙機，雖然說是「美齒」，但真正功用是口腔保健。以沖牙機來說，利用高速水流，深入清潔手動刷牙無法深入的牙縫跟食物殘渣，尤其對牙套族群特別實用。
圖片提供／Panasonic、飛利浦、百靈
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