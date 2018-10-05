《美妍實力派》5,000元以下超值組

記者邱巧貞／台北報導
秋冬季節向來是抗老新品推出的旺季，美妝業者觀察到年輕千禧世代十分願意花錢寵愛自己，因此頂級品牌也趁著週年慶推出迷你版或訂價親民的入門款組合，藉此拓展新客源。此外，累積口碑的經典保養組合，亦是週年慶不容錯過的必搶商品！
圖片提供／SK-II、資生堂、歐舒丹、東方美、迪奧、雪花秀、高絲、嬌蘭
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