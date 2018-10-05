《美妍實力派》5,000～10,000元特惠組

2018-10-05

記者邱巧貞／台北報導

秋冬季節向來是抗老新品推出的旺季，美妝業者觀察到年輕千禧世代十分願意花錢寵愛自己，因此頂級品牌也趁著週年慶推出迷你版或訂價親民的入門款組合，藉此拓展新客源。此外，累積口碑的經典保養組合，亦是週年慶不容錯過的必搶商品！

【達人帶路】

美妝達人 小凱老師

Q：如何在折扣檔期找到適合自己膚質的產品？

A：建議在週年慶前「先測再買」，避開人潮。許多美容專櫃備有美肌測量儀，不妨於週年慶前先預約檢測，透過專業儀器更能了解肌膚的問題及需求，同時再與美容顧問一對一諮詢，也能進一步了解合適自己膚況的產品；最後，下手前一定要列出精準的購物清單，也不易迷失在折扣數字中。

Q：該趁著折扣檔期囤貨嗎？

A：「膚況為上，買對季節」才是重點！先巡視自己的化妝檯，檢視日常保養品用量，並配合季節變化的肌膚需求來做選購，建議一次購入「一季所需」最為適宜，或者以「3～6個月的用量」做為囤貨考量，因為後續還會有新品推出，別忘了，每逢上半年度還會有另一檔百貨母親節檔期！

Q：建議如何買最划算？

A：務必先做好功課！上網預覽今年的週年慶組合，挑準發燒日期，集中火力購買，再找姊妹、閨蜜一起分攤或是衝滿額贈禮。此外，百貨公司的紅利集點、信用卡公司刷卡禮、紅利折抵，都是可在週年慶精省荷包的重點。

圖片提供／SK-II、SISLEY、LA MER、雪花秀、雅詩蘭黛