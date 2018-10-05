《美妍實力派》5,000～10,000元特惠組

記者邱巧貞／台北報導
秋冬季節向來是抗老新品推出的旺季，美妝業者觀察到年輕千禧世代十分願意花錢寵愛自己，因此頂級品牌也趁著週年慶推出迷你版或訂價親民的入門款組合，藉此拓展新客源。此外，累積口碑的經典保養組合，亦是週年慶不容錯過的必搶商品！
【達人帶路】
美妝達人 小凱老師
Q：如何在折扣檔期找到適合自己膚質的產品？
A：建議在週年慶前「先測再買」，避開人潮。許多美容專櫃備有美肌測量儀，不妨於週年慶前先預約檢測，透過專業儀器更能了解肌膚的問題及需求，同時再與美容顧問一對一諮詢，也能進一步了解合適自己膚況的產品；最後，下手前一定要列出精準的購物清單，也不易迷失在折扣數字中。
Q：該趁著折扣檔期囤貨嗎？
A：「膚況為上，買對季節」才是重點！先巡視自己的化妝檯，檢視日常保養品用量，並配合季節變化的肌膚需求來做選購，建議一次購入「一季所需」最為適宜，或者以「3～6個月的用量」做為囤貨考量，因為後續還會有新品推出，別忘了，每逢上半年度還會有另一檔百貨母親節檔期！
Q：建議如何買最划算？
A：務必先做好功課！上網預覽今年的週年慶組合，挑準發燒日期，集中火力購買，再找姊妹、閨蜜一起分攤或是衝滿額贈禮。此外，百貨公司的紅利集點、信用卡公司刷卡禮、紅利折抵，都是可在週年慶精省荷包的重點。
圖片提供／SK-II、SISLEY、LA MER、雪花秀、雅詩蘭黛
-
【克蘭詩彈力緊緻日晚霜組】《特價5,600元，價值8,875元，約63折》 煥顏緊緻彈力日霜／潤澤日霜50ml二選一（正品）＋煥顏緊緻彈力晚霜／潤澤晚霜50ml二選一（正品）＋煥顏緊緻彈力精華露─檸檬百里香50ml＋水潤奇肌保濕精華15ml＋V型緊緻抗引力面膜15ml＋愜意巴黎化妝包。
-
【雅詩蘭黛明星級年輕金三角超值回饋組】《特價9,980元，價值13,149元，約76折》 特潤超導修護露50ml（正品）＋微分子肌底原生露150ml（正品）＋年輕肌密無敵霜75ml（正品）＋年輕金三角旅行組，包含微分子肌底原生露30ml、特潤超導修護露7ml、年輕肌密無敵霜15ml、化妝包。
-
【SK-II鑽光精華經典組】《特價5,940元》 超肌因鑽光淨白精華50ml（正品）＋亮采化粧水30ml＋青春露30ml＋R.N.A.超肌能緊緻活膚霜2.5g。
-
【SISLEY抗皺活膚御緻眼唇霜組】《特價6,480元，價值9,147元，約71折》 抗皺活膚眼唇霜15ml（正品）＋瞬間保濕緊膚面膜10ml＋極漾抗初老精粹8ml。
-
【雪花秀經典人蔘霜活膚組】《特價6,980元》 滋陰生人蔘修護霜EX 60ml任選滋潤型或輕潤型（正品）＋滋陰生人蔘煥顏露15ml＋滋陰生人蔘活膚乳15ml＋雪玉面膜15ml＋潤燥精華EX 8ml＋滋陰生人蔘修護霜EX（滋潤型）5ml＋滋陰生人蔘修護油5ml。
-
【LA MER新客首選組】《特價5,940元，價值9,510元，約62折》 乳霜30ml（乳霜、舒芙乳霜、水凝霜三種質地可選）＋潔膚凝膠30ml＋濃縮精華露30ml＋活膚水潤精萃3ml＋舒芙輕乳液3ml。