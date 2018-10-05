《美妍實力派》10,000元以上奢華組

2018-10-05

記者邱巧貞／台北報導

秋冬季節向來是抗老新品推出的旺季，美妝業者觀察到年輕千禧世代十分願意花錢寵愛自己，因此頂級品牌也趁著週年慶推出迷你版或訂價親民的入門款組合，藉此拓展新客源。此外，累積口碑的經典保養組合，亦是週年慶不容錯過的必搶商品！

【達人帶路】

法國嬌蘭 公關暨傳媒經理 郭容

Q：今年前幾季化妝品市場的保養、彩妝銷售概況？

A：彩妝部分，相較前兩年口紅發燒的現象，唇膏今年銷售有些趨緩並呈現稍稍衰退的狀態，反倒是粉底液異軍突起，看似市場靜悄悄，但卻有10%～15%的銷售成長。

Q：通常在設計特惠組時，業者會從哪幾個方向著手？

A：就保養品來說，基本上還是以明星商品為主，通常會是「一支獨秀型組合」、「雙天后型組合」或是「三強鼎立組合」，以這樣的概念來鋪陳設計，然後再加碼搭配同系列的中、小容量單品，讓消費者可以在週慶期間，以相同的價格體驗全系列的產品。彩妝部分則是總公司設計的Holiday系列特別包裝或限定彩盤；至於香水通常會是節慶禮盒或搭配同系列身體乳、沐浴乳及香氛蠟燭等。

Q：在折扣大檔期，「經典」保養組合、「新品」組合、價位高的「頂級」系列的銷售大致占比？

A：基本上若以銷售金額來說，當然還是以頂級系列占比最大，因為單價高，相對業績也高。但若以銷售件數計之，當然是「經典組合〉新品組合〉頂級組合」，大致比例為5：3：2。

Q：頂級保養主要的消費群為何？近年頂級保養市場的消費群及習慣有何改變？

A：頂級保養的消費族群當然還是以熟齡及高收入人士為主，儘管市場看似飽和，整體宣傳趨勢朝向年輕千禧世代靠攏，但其實台灣今年的頂級保養市場仍呈現正成長的狀態，顯見各品牌還是有用心經營高消客群，利用VIP尊榮服務來鞏固客源，也因此頂級美妝品牌會用盡心力及創意來舉辦VIP專屬活動，討好並拉攏客人的心。

Q：新世代消費者在選擇保養品時的習慣及喜好？

A：其實在美容保養上，新世代是很勇於投資自己的，即便是高價格的產品，只要產品的品質好、使用的感受性佳、專櫃服務能帶來愉悅感，加上品牌包裝時尚鮮明，新世代很願意踏入專櫃購買高價美妝品。

除此之外，新世代消費者很重視社群互動，自拍、打卡、口碑傳散，這些在經營年輕客層時都須考量進去，品牌在行銷環節要能夠營造Instagram worth的情境，跟產品特質相輔相成，才能創造業績，這也是為什麼，近來如此多品牌在做pop-up store（快閃店）的原因。

圖片提供／darphin、LA MER、肌膚之鑰、迪奧、嬌蘭