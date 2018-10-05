《彩妝控首選》超狂37折起

記者邱巧貞／台北報導
一年一度週年慶，天天都用得到的底妝組是實用之選，各家品牌的明星商品盡出，結合多色眼、頰、唇的限量彩妝盤亦是彩妝控必備。
【達人帶路】
知名彩妝師Azzurro
Q：週年慶彩妝組可從哪幾個方向著手選購？
A：
首先要先知道自己需要何種商品，才能清楚找到購入的組合或單品。週年慶彩妝組大致分類為五大類，一、底妝組：粉底勢必是各品牌明星商品之一，可再搭配粉餅及相關商品；二、色彩組：包含眼影，睫毛膏、眼線筆／液、腮紅；三、唇妝組：唇膏、唇蜜等；四、彩盤組：多色頰彩盤、眼影盤，搭配上刷具及相關商品；五、新品組：聯名款或新品的一系列搭配。
在五大類中，又有「可挑色」及「不可挑色」之別，通常底妝、唇妝都可挑色，只有彩盤不能挑色。若你需要購入的是每天都要用到的粉底，建議直接挑選粉底組，若組合內的其它商品真的用不到，不妨購入粉底單品就好，因為週年慶期間單品仍享有折扣；另，眼妝類則最推薦百年不敗的大地色系。
Q：業者搭配彩妝特惠組時有何慣例？如何避免折扣上的選購迷思？
A：彩妝特惠組的搭配原則，通常是以同系列或相關產品組合來做挑選，像是粉底、妝前乳、蜜粉、粉餅、遮瑕就屬同系列；另外，正貨搭配小容量的商品組合也很常見，小容量商品通常是暢銷品的迷你版，整組原價（價值）也很容易計算出來，一般就是正貨9折加上小容量的價格。
除了特惠組合外，滿額贈的內容也是一個很吸引人的誘因。很多人會因為太喜歡贈品內容而去「湊 」沒有很喜歡的商品以達到滿額贈門檻。建議一定要先做功課，不要沒做功課就去買，這樣很容易會迷昏頭的！
圖片提供／LA MER、Bobbi Brown、benefit、LANEIGE、迪奧、嬌蘭、蘭蔻、雪花秀、佳麗寶
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