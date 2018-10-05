中華菱利A180、A190嶄新登場 升級1.5升新動力 頭家賺錢更easy

2018-10-05

﹝記者方維鐸／台北報導﹞中華菱利自1989年第一代威利上市以來，以綿密的服務據點、良好的妥善率及強大的載貨能力成為頭家最愛，連續20年穩居全台商用車市佔率第一。尤其在「貨物稅條例」修正草案實施後，成功吸引15年以上老舊商車汰舊換新意願，使得中華菱利連續兩年銷售突破13,000台。

為提供頭家們更新穎好開的賺錢好幫手，中華汽車延續菱利產品優勢推出全新「中華菱利A180廂車、A190貨車」，新世代1.5升引擎不僅馬力、扭力提升，油耗更省外，還提供4速自排系統及SCC（Safety Control Center）智慧防護系統。中華汽車相信在產品力提升及舊換新政策的加持下，年販目標應可上看1.5萬台，年增幅達 15%。

為提供大扭力，讓起步、加速、載重更輕鬆，中華菱利A180、A190全新升級三菱技術1.5升可變汽門正時引擎，可輸出98匹最大馬力及13.7公斤米最大扭力，馬力提升12%、扭力提升20%、2WD木床車型節能效率提升6%，展現一級能源效率的行車經濟性，另有4速自排可供選擇。

新世代中華菱利領先同級商車對手搭載SCC智慧防護系統，新增包括TCL循跡防滑控制系統＋ASC車身動態穩定系統、HSA陡坡起步輔助、ESS緊急煞車警示系統、ARP主動式防止傾覆系統、ABS防鎖定煞車系統、EBD電子煞車力分配系統、HBA液壓煞車輔助系統、RAB預警煞車系統、TPMS無線胎壓偵測系統等，預先防範事故發生，為行車安全把關。另可選配前座雙安全氣囊。

中華菱利A180廂車最入門的2人座5速手排2WD車型售價51.7萬起，4速自排雙氣囊8人座2WD車型售價60.7萬；A190貨車最入門的5速手排2WD鐵板車型售價47.7萬起，4速自排2WD雙氣囊木床車型則來到53.2萬，本週六起可至全台匯豐汽車展示中心預約賞車試乘。