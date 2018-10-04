歐系5+2座柴油SUV

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
法系柴油家庭號SUV Peugeot 5008 1.6 BlueHDi Allure
Peugeot初代5008算是款5+2座的MPV休旅車，2016年巴黎車展問世的第2代5008則演變成時下最熱門的中型SUV，以PSA集團的EMP2模組化平台所打造，但車廂座椅規劃仍延續上一代的5+2座傳統，鎖定諸如Hyundai Santa Fe、Škoda Kodiaq和Volkswagen Tiguan Allspace這類標榜空間機能性的家庭號SUV。
這裡試駕的5008 1.6 BlueHDi Allure，搭載原廠代號DV6FC的1.6升直4柴油共軌直噴Turbo引擎，可輸出120匹最大馬力與30.6公斤米峰值扭力，搭配EAT6 6速手自排變速箱，由靜止加速至時速百公里需時11.9秒，極速可達184公里／時，能源局公布的歐規平均油耗每公升柴油可跑20.8公里，耗能表現符合1,200～1,800cc級距最佳的1級標準。
儘管5008車系並未提供真正的4WD系統，但對多數想買SUV的消費者，這並不是什麼大問題，因為很少消費者是為了off road而買SUV，2WD的SUV不僅車價較低且油耗也較好，透過DSC動態穩定控制系統、ITC智慧型循跡控制系統、ASR防滑加速控制系統的輔助和ESP電子車身穩定控制系統的輔助，至少在on road行車狀態下能讓駕駛人高枕無憂。本車的轉向反應迅速精準，車身動態靈活而不失穩定，豐沛的扭力驅策起來也頗為暢快。
坐進5008駕駛艙，首先映入眼簾的是第2代PEUGEOT i-Cockpit®駕駛導向直覺式操作介面，讓駕駛人從小盤徑方向盤上方檢視12.3吋全數位式儀表板，專注於前方的路況。拜2,840mm長軸距與空間規劃所賜，本車第3排乘坐空間勝過絕大多數同級5+2座中型SUV，即使坐進兩位成年人也不致過於侷促，成為其最佳賣點之一。
總代理寶嘉聯合將Peugeot 5008 1.6 BlueHDi規劃為Active和Allure兩車型，售價分別為139.8萬和156.8萬，相較於歐系5+2座SUV對手其實不算便宜，然而其獨特的駕乘感受與精良的配備條件，仍獲得一些想與眾不同的SUV買家青睞。
Peugeot 5008 1.6 BlueHDi Allure小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,641×1,844×1,646mm
軸距：2,840mm
引擎型式：直4 SOHC 8汽門 柴油共軌Turbo
排氣量：1,560cc
最大馬力：120匹／3,500轉
最大扭力：30.6公斤米／1,750轉
驅動方式：FF前置引擎前輪驅動
排檔設計：EAT6多模式6速手自排
0～100公里／時加速：11.9秒
極速：184公里／時
平均油耗：20.8公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：1級（小客車1,200～1,800cc歐規油耗）
售價：156.8萬
柴油動力5+2座長軸Tiguan Volkswagen Tiguan Allspace 400 TDI Highline
Volkswagen第2代Tiguan是以該集團MQB橫置引擎模組化平台開發出的首款SUV產品，為滿足部分市場對5+2座中型SUV的需求，稍後又推出長軸版的Tiguan Allspace，將軸距加長了109mm，以因應增添第3排座椅的車室空間需求。本文試駕的Tiguan Allspace 400 TDI highline，外觀配有具備AFS動態彎道輔助照明的全LED光感應全自動頭燈、LED高亮度燻黑尾燈、側窗鍍鉻飾條、炫銀鋁合金車頂行李架和4只19吋Victoria Falls款式鋁圈，跟較低階的Tiguan Allspace車型有所區隔。
引擎蓋下搭載一具2.0升柴油共軌Turbo引擎，可輸出190匹最大馬力與40.8公斤米峰值扭力，結合4MOTION主動式智慧型4輪驅動及7速DSG雙離合器自手排變速系統，能源局公布的平均油耗為15.8公里／公升，符合該排氣量級距小客車的1級耗能標準。
本車0～100公里／時加速需時8.6秒，極速可直上210公里／時，性能表現相較Tiguan Allspace 330 TSI汽油車款不遑多讓。儘管是輛高車身的SUV，操控反應仍十分矯健俐落，行路表現沉穩紮實，能全方位滿足歐風柴油SUV的駕馭需求。
儀表控台鋪陳大抵延續著Volkswagen家族現行車款的基調，看起來非常清晰大方；400 TDI Highline標配Active Info Display全邏輯數位化儀表和Discover Pro 9.2吋多媒體觸控音響主機，搭配Dark Grid內飾板、環艙氛圍燈和Vienna真皮座椅，讓座艙顯得時尚而富科技感，配備條件亦難以挑剔。Tiguan Allspace軸距增長至2,790mm，真正受益良多的還是第2排的乘客；儘管第2排座椅可前後滑移調整，但第3排的5/5分離座椅若要坐進兩名成年人，腿部空間仍稍嫌侷促。
台灣福斯汽車將Tiguan Allspace 400 TDI Highline開出163.8萬車價，相較於動力相當的同級5+2座柴油SUV，整體競爭力還算不錯。
Volkswagen Tiguan Allspace 400 TDI Highline小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,701×1,839×1,674mm
軸距：2,790mm
引擎型式：直4 DOHC 16汽門 TDI柴油共軌Turbo
排氣量：1,968cc
最大馬力：190匹／3,500～4,000轉
最大扭力：40.8公斤米／1,900～3,300轉
驅動方式：4MOTION主動式智慧型4輪驅動
排檔設計：7速DSG雙離合器自手排
0～100公里／時加速：8.6秒
極速：210公里／時
平均油耗：15.8公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：1級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）
售價：163.8萬
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Tiguan Allspace的儀表控台鋪陳大抵延續著Volkswagen現行車款的基調，看起來非常清晰大方，Highline中控台上標配Discover Pro 9.2吋多媒體觸控音響主機，可支援App-Connect多媒體手機鏡射，並具有手勢控制功能。
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這具符合歐盟6期排污規範的2.0升柴油共軌Turbo引擎，可輸出190匹最大馬力，並在1,900～3,300轉間可產生峰值為40.8公斤米扭力高原，國內能源局公布的油耗數據每公升可跑15.8公里，為該排氣量級距最佳的第1級。
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第3排5/5分離的Vienna真皮座椅乘坐感尚稱不惡，但腿部伸展空間則略遜左文的5008一點。
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Tiguan Allspace 400 TDI在一般道路馳騁展現沉穩紮實的行路性，操控反應亦十分矯健俐落，0～100公里／時加速需時8.6秒，極速可直上210公里／時，應不難滿足5+2座柴油SUV買家對性能的期待。
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Volkswagen Tiguan Allspace 400 TDI Highline標配具備AFS動態彎道輔助照明的全LED光感應全自動頭燈，足下採用19吋Victoria Falls款式鋁圈及235/50R19輪胎，是現階段台灣市場所引進等級最高的車型。
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Peugeot 5008擁有比右文Volkswagen Tiguan Allspace更長的2,840mm軸距，但車身長度則短了60mm，這輛1.6 BlueHDi Allure採用鍍鉻玻璃窗框（上緣），搭配獅爪造型LED尾燈、行李廂載物防護飾板，排氣管為隱藏式設計，跟2.0柴油動力的GT車型有所區隔。
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將第3排座椅完全收納，第2排的3張獨立後座椅背往前傾倒打平，可一舉將最大置物容量擴充至1,940公升，載物實用性相當出眾。
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第2代PEUGEOT i-Cockpit®駕駛導向操作介面，讓駕駛人從小盤徑方向盤上方去檢視12.3吋全數位式儀表板，更能專注前方路況；EAT6 6速手自排系統的線傳式排檔桿造型十分獨特前衛，跑車式環繞控台設計，營造出駕駛人導向的跑格座艙氛圍。
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這具原廠代號DV6FC的1.6升直4柴油共軌直噴Turbo引擎，可輸出120匹最大馬力與30.6公斤米峰值扭力，能源局公告的歐規平均油耗每公升可跑20.8公里，符合該排氣級距最佳的1級耗能標準。
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拜2,840mm長軸距與空間規劃所賜，本車的第3排乘坐空間勝過多數5+2座中型SUV，即使坐進兩位成年人也不致過於侷促。
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柔韌明快的懸載設定，無論在快速道路或蜿蜒山路上都能提供不錯的操控樂趣，0～100公里／時加速需時11.9秒，尚能因應家庭號柴油SUV買家日常用車的需求。
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本文試駕的Peugeot 5008 1.6 BlueHDi Allure選配了全LED高科技頭燈（結合LED前霧燈及方格式樣3D立體鍍鉻橫柵式水箱護罩），足下則配置18吋雙色鋁圈與225/55R18輪胎。
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LED高亮度燻黑尾燈延續現行Volkswagen車系的光型特徵，並標配側窗鍍鉻飾條及炫銀鋁合金車頂行李架，視覺上頗為時尚帥氣。
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若將後兩排座椅完全傾倒打平，可將行李廂置物空間一舉擴充到1,775公升，容量與縱深均相當充裕實用。