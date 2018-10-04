【一次買齊一年份】 百貨週年慶 (精品內衣)(折扣)勝去年

2018-10-04

記者吳佩樺／台北報導

各大百貨週年慶陸續開打，年底前最大規模的內衣折扣戰不能錯過，一次買齊一年份！

台灣內衣市場逐年萎縮，高峰時期的整體規模能衝破250億元以上，但現已跌破200億元。經濟不景氣，女性對於「內在美」顯得「節省」，畢竟穿在裡面只有自己和另一半看得到，「小氣一點」也無所謂。

業者不諱言，女性買內衣的間隔時間拉長了，以前可能3個月買1件新內衣，現在半年才買1次。也正因為保守消費，一出手一定要最划算，週年慶主打「買多省多」，近年來趁著週年慶把1年份內衣買齊的人愈來愈多。

民眾最愛 滿額折抵、買X送X

今年各內衣業者跟往年相同，同樣主推「滿額折抵現金」和「買X送X」，新品折扣約75折至87折。大多品牌滿額折抵的門檻並不高，包括思薇爾、Lady、Sloggi、蕾黛絲、IMPLICITE、黛安芬等，3,500元至3,800元就能達標，滿額折抵幅度約500元至700元不等，

部分品牌的折扣比去年略低，尤其是精品內衣，像仙黛爾、西蒙佩兒去年最低僅78折至8折，今年一併下殺至75折。

此外，曼黛瑪璉、瑪登瑪朵主打買內衣送內褲，最多買7送9，相當約72折至74折。

把握首X日最優惠 贈品注重實用度

每家百貨週年慶檔期約10天至20多天，今年可以觀察到更多品牌將最殺優惠限定在「首X日」，主要目的是不讓民眾觀望太久、集中買氣，以「早鳥才有蟲吃」策略，希望檔期一開打便衝高業績、現金飽飽落袋。

舉例來說，華歌爾、莎薇優惠只有首4日才能不限貨號；奧黛莉今年買4送1亦限制首7日。

再者，雖然現在滿額贈品活動很普遍，並不稀奇，不過業者們都持續提升贈品的實用度，例如自動傘、吹風機、保溫壺、內褲都是熱門選項，來刺激民眾「湊」到高額消費。

圖片提供／華歌爾、莎薇、Sloggi、奧黛莉、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵、思薇爾、仙黛爾、西蒙佩兒、Lady、黛安芬

註：價格或有更動，以通路為準。