【一次買齊一年份】 百貨週年慶 (精品內衣)(折扣)勝去年

記者吳佩樺／台北報導
各大百貨週年慶陸續開打，年底前最大規模的內衣折扣戰不能錯過，一次買齊一年份！
台灣內衣市場逐年萎縮，高峰時期的整體規模能衝破250億元以上，但現已跌破200億元。經濟不景氣，女性對於「內在美」顯得「節省」，畢竟穿在裡面只有自己和另一半看得到，「小氣一點」也無所謂。
業者不諱言，女性買內衣的間隔時間拉長了，以前可能3個月買1件新內衣，現在半年才買1次。也正因為保守消費，一出手一定要最划算，週年慶主打「買多省多」，近年來趁著週年慶把1年份內衣買齊的人愈來愈多。
民眾最愛 滿額折抵、買X送X
今年各內衣業者跟往年相同，同樣主推「滿額折抵現金」和「買X送X」，新品折扣約75折至87折。大多品牌滿額折抵的門檻並不高，包括思薇爾、Lady、Sloggi、蕾黛絲、IMPLICITE、黛安芬等，3,500元至3,800元就能達標，滿額折抵幅度約500元至700元不等，
部分品牌的折扣比去年略低，尤其是精品內衣，像仙黛爾、西蒙佩兒去年最低僅78折至8折，今年一併下殺至75折。
此外，曼黛瑪璉、瑪登瑪朵主打買內衣送內褲，最多買7送9，相當約72折至74折。
把握首X日最優惠 贈品注重實用度
每家百貨週年慶檔期約10天至20多天，今年可以觀察到更多品牌將最殺優惠限定在「首X日」，主要目的是不讓民眾觀望太久、集中買氣，以「早鳥才有蟲吃」策略，希望檔期一開打便衝高業績、現金飽飽落袋。
舉例來說，華歌爾、莎薇優惠只有首4日才能不限貨號；奧黛莉今年買4送1亦限制首7日。
再者，雖然現在滿額贈品活動很普遍，並不稀奇，不過業者們都持續提升贈品的實用度，例如自動傘、吹風機、保溫壺、內褲都是熱門選項，來刺激民眾「湊」到高額消費。
圖片提供／華歌爾、莎薇、Sloggi、奧黛莉、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵、思薇爾、仙黛爾、西蒙佩兒、Lady、黛安芬
註：價格或有更動，以通路為準。
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奧黛莉「水漾」系列，採用空氣水袋襯墊，幫助罩杯升級，後身片為全蕾絲設計，呈現低調奢華的小性感。內衣1,680元起，內褲480元起。
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西蒙佩兒「誓言」系列，以頂級黎芭蕾絲和花式蕾絲交織打造豐盈的層次感和舒適度。內衣4,680元，內褲2,580元。
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黛安芬「自然優雅」蕾絲美背系列，運用彈性花朵蕾絲襯托胸型，加高脅邊完整包覆美胸。內衣1,780元起。
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曼黛瑪璉「穿的保養品――綻美」系列，減壓軟鋼圈搭配前扣式設計，服貼穩定不壓迫。內衣1,780元起，內褲480元起。
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瑪登瑪朵「身呼吸bra」系列，主打新開發的氣態罩杯，有效集中胸型，卻又包覆舒適。內衣1,780元起，內褲460元起。
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莎薇「O感覺好儷HIDE」系列，撞色褶皺肩帶，整體設計更有型；肌側的純棉布料添加山茶花精油，增加親膚性。內衣1,580元起，內褲420元起。
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Sloggi「ZERO Feel」系列，平滑布料具備360度高彈性，並講求無縫剪裁，秋冬主打莫蘭迪色。內衣1,280元，內褲380元。
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思薇爾「撩波――葉之舞」系列，罩杯運用特殊的葉片紋路蕾絲，不只高工藝，更讓奢華加分。內衣1,680元起，內褲420元起。
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黛安芬「明星水感動」系列，設計靈感來自鋪滿色彩斑斕碎花的山谷，深V低脊心線條，將胸部集中托高。內衣1,880元起。
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IMPLICITE風尚系列，縷空波浪形狀編織，華麗又有個性。內衣2,690元。
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仙黛爾「Segur賽居爾酒莊」系列，蕾絲拼接緞面材質，展現優雅風格，多款罩杯設計，包含小馬甲。內衣4,480元起，內褲2,480元起。
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Lady閃耀愛情系列，蕾絲花片加入蔥紗，呈現低調的性感；前低後高剪裁，加強集中胸型。內衣2,880元、內褲1,080元。
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華歌爾摩奇X「推、托、拉、提」系列，採用280丹尼單向彈性撐片，加強支撐提托。內衣1,780元起、內褲450元起。
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