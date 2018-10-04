週年慶開跑 百貨聚客拚新意

2018-10-04

〔記者凃盈如／台北報導〕百貨週年慶開跑，業者們透過美食與各種好康聚客。大葉高島屋24週年慶將於10月9日至10月29日展開，今年餐飲表現亮眼，引進了UZNA OMOM杏桃鬆餅屋、太陽蕃茄拉麵、巴黎15區等新品牌，其中巴黎15區（15ème pâtisserie），是源自台北市民生社區巷弄間的知名的法式甜點，本次進駐大葉高島屋開設全台百貨首店，為週年慶聚客。

至於桃園大江購物中心，週年慶檔期為10月5日至10月28日，單筆滿5萬元送1,500元、滿10萬元送5,000元，快時尚品牌如UNIQLO、H&M則推滿千送百相關活動；此外，首3日會員消費滿999元送150元，聯名卡友送200元電子現金券。大江購物中心迎接週年慶，也引進全台獨家的「MOLINO手工義大利麵工場」，邀請被譽為的主廚Antonio Tommasi來台獻藝，他善於將義大利麵以天然食材融合，好萊塢巨星如李奧納多狄卡皮歐、湯姆克魯斯都是他的座上賓。

環球購物中心週年慶將於10月11日到11月7日於全台7店陸續開跑，新北中和及屏東店推化妝品及內睡衣滿3,000元送300元、全館5,000元送500元；車站店型推出全檔期的「美食集點送」，滿250元可換1點，集滿12點可換100元；另專攻年輕消費者，與戽斗星球合作，除有大型公仔出沒各店，也推出有會員禮。此外，中和店國賓影城則推出限時優惠，週慶期間百貨會員可享票價200元起。