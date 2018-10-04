Panasonic代購夯品NA9A吹風機 台灣年底上市

〔記者吳佩樺／台北報導〕Panasonic NA系列吹風機向來是赴日代購夯品，2年前引進NA98，因台灣價格跟日本差不多，打趴代購在台熱賣，今年將再與日本同步上市NA9A，日本上月開賣，台灣年底也能買得到，首先僅有桃紅色。
Panasonic美容商品行銷部課長蕭芳怡表示:「不含日本，NA9A台灣搶先全亞洲販售。」NA9A正式登台後將取代NA98，NA98市面現貨售罄後不再進貨，因此想買NA98的消費者可得把握，目前市售價格約4,880元。
NA9A價格尚未出爐，業者指出會跟NA98一樣，訂價策略盡量跟日本同價，台灣提供保固1年。NA9A具備5種吹髮模式，主要是比NA98多了髮尾集中護理模式，強調髮尾更柔順；新型速乾吹嘴，吹乾速度提升15%。
此外，今年台灣製冰箱加入過去日本製才有的-3℃微凍結功能以及智慧保濕蔬果室，包含500公升、610公升的3、4門玻璃和鋼板系列。其中-3℃微凍結功能主打魚、肉無須冷凍即能保鮮7天。10月陸續販售。
日本製滾筒洗衣機設計自動投入槽，可容納870ml洗衣精、580ml柔軟精，每次洗衣時，會根據衣物量，自動計算最適合的洗劑用量，避免使用過量。
廚房小家電新品部分，主打30公升的蒸氣烘烤爐NU-SC300B，容量比上代多1倍，內建30項自動菜單，12月上市。