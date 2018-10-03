台灣大勇敢追夢3.0 抒天弗唱出年輕世代

2018-10-03

〔記者吳佩樺／台北報導〕扶值創作人才，台灣大哥大啟動2018「勇敢追夢3.0」，與福茂唱片再次跨界合作，打造嘻哈新團體「S.T.F抒天弗」，推出數位創作單曲「Time to Go說走就走」，並由金曲獎最佳音樂錄影帶導演陳映之執導MV。

「S.T.F抒天弗」由2位20多歲的大男孩ArieShawn和Em7組成，團名的靈感是希望做出讓人舒服的音樂，中間加個「天」字，是想傳達「極致」的意思，也就是「舒服至極」。

ArieShawn和Em7都來自南台灣高雄。ArieShawn目前還是大四生，而剛畢業的Em7為了一圓歌手夢，近來所有打工全面喊卡，專心投入新歌發布的訓練課程。

二人是高中時期就認識的好朋友，彼此擁有絕佳默契，至今已累積30多首創作。「Time to Go說走就走」是他們寫給自已的一首歌，雖然不是音樂科班出身，但對音樂有無比熱忱，在音樂路上一路走來至今，不確定未來是要繼續堅持，還是要為了現實妥協選擇就業，Em7說：「這首歌不只是我們的心聲，可能也傳達了時下年輕世代的心情。」

台灣大哥大基金會董事長張善政表示：「『勇敢追夢』計畫今年已是第3年，讓素人歌手有機會站上商業舞台，今年亦是台灣大哥大跨越20週年，期許領導年輕大眾一起勇敢追夢。」

「Time to Go說走就走」單曲會在MyMusic跟所有音樂串流平台上架，歌曲跟MV在YouTube、Facebook的點閱率加總突破百萬，「S.T.F抒天弗」明年初就能前進台北小巨蛋。首次大型處女秀已確定在10月20日台灣大哥大日月潭花火音樂會。