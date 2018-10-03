〔記者凃盈如／台北報導〕位於新北的福朋喜來登酒店，拒絕在萬豪國際酒店集團訂房網（SPG）被標為「中國台灣」之後，於9月更名為「瓏山林台北中和飯店」，伴隨本次更名，瓏山林企業體推出2018年度公益活動「為家園揚帆 讓愛心續航」，將捐出更名後首月（2018年10月）店營業收入，估計營收約新台幣1,600萬元捐助11家公益團體，用行動實踐已故創辦人林榮三先生根植台灣、回饋社會的精神。
本次回饋的這11家公益團體，包含公益平臺文化基金會、台東孩子的書屋、台中市私立惠明盲童育幼院、台灣展翅協會、伊甸社會福利基金會、台南市私立心德慈化教養院、花蓮希望工場、花蓮安德啟智中心、南投愚人之友社會福利慈善事業基金會、門諾社福基金會與天主教靈醫會羅東聖母醫院，協助對象涵蓋兒童、婦女、年長者、視障者、原住民等多元族群，足跡遍及台灣各地鄉鎮。業者表示，期待透過此公益活動，實質捐贈瓏山林台北中和飯店2018年10月住宿、餐飲、婚宴、會議等營業項目收入總額，增添援助的力量。
「瓏山林台北中和飯店」於2000年加盟國際連鎖飯店集團，以「中和福朋喜來登酒店」之名，於新北市提供國際服務水準的旅宿、餐飲服務，累計多年國際飯店品牌經營管理與在地特色化經驗，於2018年9月23日起，正式更名為「瓏山林台北中和飯店」，除持續讓民眾享有高水準的餐飲及住宿服務外，並延續企業體創辦人 林榮三先生在地關懷精神，以誠摯款待的心意、誠信、簡約、舒適的經營原則，以合理價格，提供國際標準品質的旅宿與餐飲服務，接待各國旅客。