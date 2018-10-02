益菌生舒敏科技 舒緩肌膚

2018-10-02

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞大家都知道腸道益生菌可以幫助腸道健康，其實，皮膚也需要有益生菌才能維繫健康。長庚醫院皮膚科主治醫師高珮菡表示，皮膚表面微生物菌落是皮膚維持日常運作的重要角色，正常情況下，微生物菌落須維持「平衡」且要「高多樣化」，才能維持強化表皮屏障功能,降低外在刺激物與病原體侵入的機率。

人體肌膚要健康，好壞菌需維持在平衡狀態。高珮菡醫師指出，表皮不平衡菌落群會引起屏障功能下降，讓外在有害因子易滲入引發肌膚問題，接連引起各種敏感發炎反應，此時「益菌生」成份即扮演重要的角色，益菌生為肌膚皮表好菌的營養素，能促進肌膚好菌生長，使壞菌過多的敏感性肌膚達到菌種平衡，舒緩肌膚不適。高醫師表示，藉每日抗敏護理與培養正確生活作息，調養好膚質，亦可使用含益菌生的保濕產品鞏固皮膚障壁功能，有效解決與預防敏感、過敏問題反覆發生。

理膚寶水（La Roche-Posay）以「平衡微生物菌落」概念出發設計產品，自2011年起，理膚寶水實驗室投入長達7年大規模臨床醫學研究，在今年帶來全新研發「益菌生Pre-biotic舒敏科技」。「益菌生Pre-biotic」首先發現於理膚寶水溫泉水中，主要因其獨有微量元素能在皮膚發揮相關功能，理膚寶水進一步推出全新「多容安舒緩濕潤乳液」，採用「益菌生Pre-biotic長效舒敏科技」，並添加高達81%理膚寶水溫泉水、菸鹼醯胺、甘油等成分，幫助活化皮表面菌落保持平衡，有效舒緩敏感。