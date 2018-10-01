高底盤休旅車熱賣 5+2座轎旅車漸退潮

2018-10-01

記者方維鐸／專題報導

在上個世紀末，以轎車底盤來打造的MPV轎式休旅車（以下簡稱轎旅車）曾盛極一時，並衍生出更適合家庭使用的5+2座轎旅車，在國內市場率先推出的就是Mitsubishi Savrin，由於市場反應熱烈，其他日系國產的5+2座轎旅車也陸續導入市場，像是滿街小黃代表的Toyota Wish、採側滑門設計的Mazda5、由Nissan Livina衍生出的Grand Livina等，儘管現在都已停產，但路上仍看得到這些國產5+2座轎旅車的身影。

歐系5+2座轎旅車同樣在本世紀初蔚為風尚，各大歐洲國民車廠牌相繼推出這類型產品，像是Citroën Grand C4 Picasso、Ford Grand C-Max、Peugeot 307 SW及其後繼車308 SW、Renault Grand Scenic、Opel Zafira、Volkswagen Touran等，一度成為歐洲車壇顯學，其中多款車都曾引進台灣市場販售過。

只是這股風潮來得快、去得也快，全球金融海嘯過後各大車廠對產品存續開始嚴格管控，市場反應不算突出的5+2座轎旅車便默默開始退場，多數歐日車廠都停止開發這類的新車，轉而投入持續熱銷的SUV和新興的Crossover級距，只剩下規模較大的汽車集團會讓旗下單一品牌維持一款5+2座轎旅車產品，如同德國Volkswagen集團下的Touran，韓國Hyundai集團旗下的Kia Carens，法國PSA集團下的Citroën Grand C4 Picasso，Renault-Nissan-Mitsubishi聯盟下的Renault Grand Scenic等屈指可數的產品。

若要探究5+2座轎旅車不再風行的原因，只能說一般駕駛人平常要載到5人以上的機會並不大，加上第3排座位的空間多半過於侷促，成年人乘坐不算舒適；且車輛外型為遷就空間機能，視覺上的吸引力不大。更現實的是高底盤休旅車（包括SUV和Crossover）往往給人行動力、運動感較強的形象，產品賣相明顯勝過轎旅車，更促使家庭買家轉向空間機能也不算差的高底盤休旅車陣營（其中也不乏5+2座的車款）。

國內市場隨著最熱銷的Toyota Wish停產，和泰汽車改引進尺碼更緊湊的Toyota Sienta，去年9月受惠於國內計程車車體型式放寬，5+2座的Sienta也可用作計程車，日前追加售價更實惠的Sienta 1.8超值特惠版，若搭配政府舊換新補助只需69.9萬即可入手，且一般消費者亦可購買。

部分圖片提供／Kia、Toyota、Volkswagen