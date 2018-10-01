【法蘭西5+2座家庭號轎旅車】法蘭西5+2座家庭號轎旅車Citroën Grand C4 Picasso

2018-10-01

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

法國Citroën車廠2013年6月推出的第2代Grand C4 Picasso，是以PSA集團下EMP2模組化平台所開發的5+2座轎旅車，並於2016年中進行過一次小改款，車身長度稍微超出4米6，卻能擁有2,840mm的長軸距，將空間效益發揮到極致。國內引進的2018年式Grand C4 Picasso清一色配置2.0升共軌柴油Turbo引擎，可輸出150匹最大馬力與37.7公斤米峰值扭力，結合換檔平順的EAT6 6速手自排變速系統，讓動力性能獲得理想的發揮。

本車的2.0升柴油引擎的扭力輸出充沛飽滿，油門反應直接流暢，驅策起來十分輕快。根據原廠性能數據，國內引進的Grand C4 Picasso 2.0柴油自排車0～100公里／時加速需時10.1秒，極速可達207公里／時；經濟部能源局公告的歐規平均油耗每公升柴油可跑21.3公里，達到此排氣量等級最佳的1級能源效率。

坐進車艙，本車擁有視覺開闊的全景式前擋雙層防爆玻璃，結合超越同級尺寸的全景式玻璃車頂（全車系均列為標配），車艙的視野與採光格外開闊明亮。懸浮式儀表控台設計讓前座空間更顯充裕，中置的12.3吋HD高畫質全彩顯示螢幕儀表整合了Vision 360度駐車輔助系統於其中；中央空調出風口下方則為音響與通資系統的7吋觸控螢幕介面，具有Mirror Screen鏡射功能，能支援MirrorLink、Apple CarPlay和Android Auto系統連線，駕駛人只要肯花點時間去熟悉瞭解，使用起來便非常得心應手。

第2排是3張獨立座椅（可個別調整前後位置與椅背傾斜角度），還能搭配兩張前座椅後面的餐桌板來使用，機能性還算不錯；第3排的空間勝過絕大多數5+2座轎旅車，兩張座椅不用時可完全折疊收納，變成一容量645公升的平坦置物空間；若將後兩排座椅完全傾倒攤平，最大置物容量則可擴充至2,181公升。

Citroën總代理寶嘉聯合將2018年式Grand C4 Picasso規劃為Design、Premium Pack 360和Premium Pack 360 + 18"Alloy共3個等級的車型，價格帶在158.8～173.8萬之間。