巴黎時裝週 Chloe無拘風格─Saint Laurent個性女孩 Off-White運動女神 Rick Owens神秘女巫

〔記者王瀅娟／台北報導〕2019春夏巴黎時裝週繼續上演，Saint Laurent展示性感又有個性的巴黎女孩，Chloe抓回波西米亞風感覺，Rick Owens演繹美西女巫，Off-White將視線放在田徑場上那些穿得又美又厲害的運動明星。
Saint Laurent在創意總監Anthony Vaccarello操刀之下，成為法式魅惑的代名詞，遊走危險邊緣的超低領口與超短熱褲依然是本季代表單品，另新加入高衩泳裝，搭配墊肩西裝外套，提出新潮的晚宴裝扮提案。除了性感，再嘗試加入西部、皇家、海軍、男孩風、波西米亞等元素，豐富性感面貌。
Chloe 2019春夏再度抓回Chloe女孩波西米亞式的隨興風格，創意總監Natacha Ramsay稍稍修正她的摩登主義傾向，放寬了喇叭褲的腿圍、增加剪裁寬鬆飄逸的上衣與洋裝，然而剪短了上衣與裙襬的長度，更具現代摩登感。
慘白的面容、如同昆蟲複眼般的巨大墨鏡，Rick Owens形容他秀上的模特兒們都是來自美西的女巫，而整場秀則是他「把自己烏托邦式的加州年輕時光帶來巴黎，再放一把火全燒掉。」大量的解構設計突顯出他招牌的剪裁功力，模特兒手上的裝飾則讓人聯想到塔特林塔，一座從未建完的俄羅斯共產主義烏托邦紀念碑。
Off-White 2019春夏以運動場上與場下都穿得很有型的優秀運動員為靈感，創意總監Virgil Abloh透露從小視麥可‧喬登為偶像，球技超群外也很有型。本季再度與Nike合作，還找來8位女性運動明星走秀，將運動服裝材質結合日常穿著的上衣、襯衫與洋裝，做為本季主印花的品牌名稱也改以田徑場上的線條表現，動感十足。