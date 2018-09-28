記者林欣若／台北報導
幾乎露出整個肩線的一字領，或是微微露出手臂的挖肩，還有展現女性主義的闊肩，肩線在今年秋冬展現風格多變的時尚魔法。
一字領，完露
＊肩線小心機：中性設計與女性化一字領露肩的完美融合。
一字領設計完美展現肩膀和鎖骨線條，從高端精品到街頭服飾，都追著這股Off Shoulder風潮。
紐約設計師Jonathan Simkhai從服裝採購起家，在2010年推出第一個女裝系列，他擅長將男性的力量與女性的性感結合，透過中性、俐落的服裝線條來表達他對當代女性的風格解讀，2018的秋冬系列，同樣是模糊的性別分界，Jonathan Simkhai用了一個更單純的方式表達他心中的女權主義，俐落、幹練的西裝外套或是襯衫，以Off Shoulder的設計凸顯女人味，性感的蕾絲連身洋裝、強調女人胸部線條的工作褲裝扮，以完美的細節、精準的剪裁讓女性優雅的曲線展露無遺，剛強和性感，平衡得恰到好處。
復古俏皮、甜美可愛的Alice + Olivia這一季以法國洛可可風格為靈感，華麗的肩線或是別緻的領口設計，強調鎖骨和肩膀的線條，搭配珠飾、燒花鏤空和華美蕾絲等細節，激盪古典結合現代的摩登氣息。
圖片提供／Alice + Olivia、onefifteen