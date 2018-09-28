肩線小心機

2018-09-28

記者林欣若／台北報導

幾乎露出整個肩線的一字領，或是微微露出手臂的挖肩，還有展現女性主義的闊肩，肩線在今年秋冬展現風格多變的時尚魔法。

一字領，完露

＊肩線小心機：中性設計與女性化一字領露肩的完美融合。

一字領設計完美展現肩膀和鎖骨線條，從高端精品到街頭服飾，都追著這股Off Shoulder風潮。

紐約設計師Jonathan Simkhai從服裝採購起家，在2010年推出第一個女裝系列，他擅長將男性的力量與女性的性感結合，透過中性、俐落的服裝線條來表達他對當代女性的風格解讀，2018的秋冬系列，同樣是模糊的性別分界，Jonathan Simkhai用了一個更單純的方式表達他心中的女權主義，俐落、幹練的西裝外套或是襯衫，以Off Shoulder的設計凸顯女人味，性感的蕾絲連身洋裝、強調女人胸部線條的工作褲裝扮，以完美的細節、精準的剪裁讓女性優雅的曲線展露無遺，剛強和性感，平衡得恰到好處。

復古俏皮、甜美可愛的Alice + Olivia這一季以法國洛可可風格為靈感，華麗的肩線或是別緻的領口設計，強調鎖骨和肩膀的線條，搭配珠飾、燒花鏤空和華美蕾絲等細節，激盪古典結合現代的摩登氣息。

圖片提供／Alice + Olivia、onefifteen

  • Alice + Olivia蕾絲高領削肩上衣，13,900元。

    Alice + Olivia蕾絲高領削肩上衣，13,900元。

  • Alice + Olivia駝色翻領風衣外套，27,900元。

    Alice + Olivia駝色翻領風衣外套，27,900元。

  • Alice + Olivia愛心領平肩洋裝，16,500元。

    Alice + Olivia愛心領平肩洋裝，16,500元。

  • Jonathan Simkhai露肩層次襯衫，價格未定。（by onefifteen）

    Jonathan Simkhai露肩層次襯衫，價格未定。（by onefifteen）

  • Jonathan Simkhai露肩造型上衣，價格未定。（by onefifteen）

    Jonathan Simkhai露肩造型上衣，價格未定。（by onefifteen）

  • Jonathan Simkhai露肩馬甲連身褲，價格未定。 （by onefifteen）

    Jonathan Simkhai露肩馬甲連身褲，價格未定。 （by onefifteen）