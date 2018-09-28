記者林欣若／台北報導
斜肩，不對稱美感
＊肩線小心機：利用各種單肩的變化或斜裁、綁帶、落肩創造斜肩美學。
肩部和鎖骨的線條，最能展現女性優雅和性感，如希臘神話女神般的斜肩設計，不對稱的肩線設計拉長視覺比例，半露的肩線是剛剛好的性感。
agnès b.在DOUCEUR ROMANTIQUE柔美夢幻系列中，以多幅雪地照片呼應冬日花園主題，黑白灰色譜寫出歐洲的茫茫雪景，並將雪中大樹的照片轉化成抽象的螺旋形圖案，展現品牌獨特的創意，飄逸的斜肩長洋裝設計，襯出女神氣質。
熱愛游牧風情的3.1 Phillip Lim，將部落常見的打結、拼接元素運用在服裝設計，打造隨興慵懶的風格，粉色毛海短版上衣是寬鬆剪裁設計，超大領口讓服裝隨興露出一邊肩膀，以罩衫打底，穿搭的層次更豐富；白色絲質手帕拼接洋裝以拼布印花設計，將不同的花色拼接出豐富的視覺感，肩部以絲巾綁結方式當作肩帶，不對稱的肩部和領口設計，凸顯游牧民族的隨興，洋裝下襬以金屬製流蘇製造衝突感。
帶著法式優雅的Tara Jarmon今年秋冬向50年代、70年代致敬，將這兩個年代特有的肩袖設計加以變化，無論是單肩設計、雙層蕾絲、或是肩袖部位柔美流暢的曲線，都可看到Tara Jarmon巧妙融合舊有元素並注入新意，轉換成現代摩登樣貌。
紐約新銳設計師品牌Monse以解構出名，將中規中矩的襯衫或外套拆解加入運動和街頭元素，打造不羈而叛逆的時尚風格，今年秋冬Monse將擅長的不規則線條層次運用在肩線變化，格紋西裝外套以斜肩設計搭配不對稱剪裁，賦予格紋難得的花俏變化，另一款簡單的寬鬆毛衣僅僅是在肩部加上不對稱的織帶，就是令人耳目一新的設計。
圖片提供／3.1 Phillip Lim、agnès b.、ART HAUS、glimmer