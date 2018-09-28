記者林欣若／台北報導
華麗肩線 宮庭風再現
＊肩線小心機：從肩膀到袖子利用抓縐、層次製造出華麗感。
維多利亞時期的服裝細節包括泡泡袖、羊腿袖、荷葉邊、多層次的皺褶，堆疊出華麗的宮庭風，誇張帶點戲劇化的肩線，帶出古典浪漫風情。
澳洲設計師品牌Zimmermann由Nicky和Simone Zimmermann姐妹花主導，流暢的線條、獨特的色彩搭配、以及細膩的印花揉合出成熟的女性氣質，2018秋冬，Zimmermann運用大量的薄紗、蕾絲詮釋80年代維多利亞時期的浪漫，同時注入波希米亞的休閒風情，經典的飄逸花卉連身洋裝，到了秋冬以一種柔和、樸實的姿態來展現女人的性感，充滿皺褶、弧度優美的肩線，搭配褲裝和腰包，為向來柔美的Zimmermann增添帥氣。
挑選精緻的材質，透過細膩的剪裁打造優雅風格，Lemaire一向以簡約卻不簡單的品味在喧鬧的時尚圈成為獨樹一幟的清流，今年秋冬，設計師Christophe Lemaire以寬鬆流暢的線條為主軸，輔以綁帶、抓皺細節，為服裝增添立體感，純白毛衣在肩部抓出線條、配合蓬鬆的袖子、搭配荷葉下襬收邊，在簡潔俐落中也有浪漫唯美。
agnès b.秋冬的L’HABILLEÉ宮廷復刻系列從米蘭畫家Michelangelo Merisi da Caravaggio作品獲得靈感，運用具光澤感的塔夫塔布（Taffeta）、絲絨、人造絲等材質，配搭翡翠綠、金、深紫等色調及精巧細膩的花紋，搭配燕尾服、傘裙、披肩、高腰剪裁及公主袖等元素展現宮廷式浪漫情懷。
圖片提供／agnès b.、Alice + Olivia、ART HAUS、onefifteen