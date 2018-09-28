2018-09-28

記者王瀅娟／莫斯科報導、攝影

珍娜．露露布莉姬妲獨鍾祖母綠

珍娜．露露布莉姬妲（Gina Lollobrigida）是一個做什麼像什麼的女人。1950～1960年代活躍於電影圈，拍攝60多部電影奠定傳奇地位，不僅是國際公認的性感尤物，也具備出色演技，1955年以「千嬌百媚俏佳人」獲義大利電影金像獎，一生曾3度贏得義大利金像獎與銀緞帶獎。1970年代，她轉行當攝影師，專拍名流百態，也於1972年獲法國納達爾獎（Prix Nadar）肯定。而她玩雕塑也有模有樣，曾在世界各地展出，包括莫斯科普希金博物館與巴黎錢幣博物館。

她1962年出席威尼斯影展時，曾在白色高腰禮服上巧妙搭配名為「七大奇蹟（Seven Wonders）」的祖母綠與鑽石項鍊，讓人聯想到她當時正在拍攝的電影「Imperial Venus」中飾演的拿破崙妹妹Paolina Bonaparte一角。這條項鍊原本鑲嵌9顆蛋面祖母綠，Bvlgari將其重新切割為枕型，而且只保留7顆，以求達到整體和諧均衡的份量質感，祖母綠總重仍達118.46克拉。Bvlgari大手筆且不在意損失價值的做法，與珍娜看似隨意的佩戴方式，正好體現「甜蜜生活」年代縱情享樂的價值觀。

珍娜對祖母綠亦情有獨鍾。她擁有一對Bvlgari祖母綠鑽石耳環，鑲嵌總重21克拉梨型哥倫比亞祖母綠，經常配戴出席各大正式場合。她樂善好施的個性，讓Bvlgari有機會在2013年日內瓦蘇富比拍賣會上買回這對耳環，支持她贊助胚胎幹細胞研究。

部分圖片提供／Bvlgari