記者王瀅娟／莫斯科報導、攝影
奧黛麗．赫本的祕密
奧黛麗．赫本（Audrey Hepburn）無疑是跨世代的時尚偶像。1953年，她因演活了「羅馬假期」中甜美公主而走紅，也與Bvlgari結下不解之緣，只要她在羅馬，便會前來造訪Bvlgari，包括她之後再來羅馬拍攝「戰爭與和平」期間；1979年演出「Bloodline」時也佩戴寶格麗三圈珍珠項鍊與相襯的耳環。奧黛麗不僅演技出眾，優雅的形象更深植人心，晚年投身慈善公益，更令人感覺到她是如天使般的存在。
不過，這次展出的一只菸盒，透露了奧黛麗的小壞習慣，亦即戒不掉的菸癮。這是她第一任丈夫Mel Ferrer於1958年向Bvlgari購入，送給奧黛莉的29歲生日禮物。在他所寫的《Audrey At Home》一書中，其子Luca Dotti形容奧黛麗從少女時期就開始抽菸，那時正是荷蘭被英國人從納粹德國中解放出來的年代，她形容道「自由對我來說有種特別的味道，像是英國汽油和香菸的氣味。當我在路上遇到那些士兵時，他們身上汽油的味道像是無價的香水一般，我向他們討了一根菸，即便那時我抽了一口便不止地咳嗽。」從此以後，奧黛麗再也離不開英國香菸。這只外表樸素的黃K金菸盒，讓看似不食人間煙火的女神有了一點人味。
部分圖片提供／Bvlgari