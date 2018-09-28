2018-09-28

記者王瀅娟／莫斯科報導、攝影

安娜．馬格納尼，胸針的愛好者

安娜．馬格納尼（Anna Magnani）是第一個獲得奧斯卡金像獎的義大利女演員，法國導演Jean Renoir曾讚譽她是「體現義大利靈魂的絕佳風範，也是落入凡間的戲劇女神。」在40多年的演員生涯中，她曾拿下五座銀緞帶獎、一座金球獎、兩座義大利電影金像獎、一座威尼斯影展最佳女演員獎，演技備受肯定。

安娜在電影中常常扮演樸實但強悍，自尊心極高且毅力過人的女性，正如其生涯顛峰代表作「玫瑰夢（The Rose Tattoo）」中的角色。然而私下的她極愛佩戴珠寶，出生在羅馬的她擁有許多寶格麗珠寶，2只鑲嵌鑽石與天然珍珠的胸針是她最常佩戴出席公開正式場合的珠寶，一只鑲嵌淡水灰珍珠，一款鑲嵌海水珍珠，為了搭配胸針，她又另購入一對梨型珍珠耳環，Bvlgari之後又製作了一對兩用造型蝴蝶結，可與梨型珍珠結合。加上一款以羅馬卡比托利歐廣場地面鋪設的星形裝飾為靈感創作的鑽石與紅寶石胸針，顯示出安娜對胸針的偏愛。鑲嵌超過25克拉黃鑽的Trombino戒指、鑲滿鑽石的鉑金戒指，與鑲嵌鑽石的黃K金粉餅盒，也都透露這位女星喜愛華麗閃耀的風格。

部分圖片提供／Bvlgari