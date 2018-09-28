2018-09-28

記者王瀅娟／莫斯科報導、攝影

Bvlgari首度進軍莫斯科，於國家級博物館克里姆林宮舉辦古董珠寶展覽。有別於以往編年史式的展覽，這次以「Tribute to Femininity敬．女人」為題。古董珠寶部門總監Lucia Boscaini透露，以往Bvlgari合作的博物館專家多專精於藝術史，而克里姆林宮博物館總館長Elena Yurievna Gagarina是第一個對珠寶有深度認識的館長，在她的提議下，Bvlgari第一次從女人的角度看珠寶，看歷代女人的需求和品味演變，與珠寶創意間的緊密關係。

1960年代對Bvlgari是重要的風格轉捩點，奠定了彩色寶石之王的美譽，而此時期亦是義大利電影的全盛時期，女星們紛紛來到有「台伯河上的好萊塢」之稱的羅馬拍戲，她們擁有鮮明的個人特質，購買適合自己的珠寶，珠寶從男人炫富的禮物轉變成女人以自己的天賦贏來的成果，與Bvlgari強烈的珠寶風格相得益彰，是本次展覽強調的重點。

伊莉莎白．泰勒，我愛珠寶

提到Bvlgari的名人愛用者，伊莉莎白．泰勒（Elizabeth Taylor）通常是第一個浮現的名字，兩者間的關係就是這麼緊密。泰勒容貌美麗，演技精湛，經常飾演多情任性的浪漫女性，在現實生活中也如此。她於1963年為拍攝電影「埃及豔后」來到羅馬，傳說拍完第一幕就與男主角李察．波頓陷入熱戀，儘管兩人當時都是已婚身分，兩人緋聞在國際媒體間傳得沸沸揚揚，康多堤大道上的Bvlgari旗艦店就是他們躲避狗仔談戀愛的最愛場所。

波頓用Bvlgari珠寶寵愛泰勒：兩人交往之初贈送祖母綠鑽石胸針贏得芳心、1964年結婚時贈送祖母綠鑽石項鍊表達珍愛之意、1972年贈送藍寶石八角造型長項鍊慶祝她40歲生日，只因鑲嵌其上的65克拉藍寶石讓他聯想到她迷人的藍眼珠。泰勒不只收珠寶，她也愛買珠寶，Trombino藍寶石戒指就是她買來搭配藍寶石長鍊的配飾，Tremblant祖母綠鑽石胸針、鑲嵌古幣的Monete長鍊，都是她經常佩戴的珠寶，每一件都展現她的獨特品味。晚年投身公益的她，為籌募愛滋病防治基金，也不惜捐出波頓送她的祖母綠訂婚戒指拍賣，給新主人的留言「請心懷愛意佩戴它！（Wear it with love!）」充分表達出對珠寶的深刻情感。

部分圖片提供／Bvlgari