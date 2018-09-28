2018-09-28

記者王瀅娟／莫斯科報導、攝影

Lucia Boscaini：古董珠寶要有計劃性地買。

Bvlgari古董部門總監Lucia Boscaini長相秀氣、說話輕柔，向我們娓娓道來，「收藏古董跟一般購物不同，不是看了喜歡就買，而是要有目標地買，就像拼圖一樣。」「經典如Serpenti系列，在這個展覽可以看到傳統Tubogas設計、鑲嵌各式琺瑯與寶石的鱗片設計，或是結合BVLGARI．BVLGARI等等變化；Monete系列也是如此，1960年代推出時的確是鑲嵌希臘或羅馬古幣，不過多年來也有鑲嵌拜占庭、英國、西西里、埃及等地方的古幣，讓大眾看到Bvlgari的設計與時並進。

為了這次以Bvlgari女人為題的展覽，她花了很多時間去尋找、交涉買回以前熱愛Bvlgari的名女人收藏的珠寶，「奧黛麗．赫本的最可惜，因為她曾經遭小偷，所以後人手上有的珠寶也不多。花最多力氣的是向安娜．莫格納尼的後人交涉買回她的部分珠寶，因為後代非常愛她，原本他連借展都不肯，我們花了很長的時間才讓他相信，我們會好好對待、珍藏她的珠寶。」她那雙清澈的眼睛，透露出使命必達的堅毅。

圖片提供／Bvlgari