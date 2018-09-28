記者王瀅娟／莫斯科報導、攝影
Lucia Boscaini：古董珠寶要有計劃性地買。
Bvlgari古董部門總監Lucia Boscaini長相秀氣、說話輕柔，向我們娓娓道來，「收藏古董跟一般購物不同，不是看了喜歡就買，而是要有目標地買，就像拼圖一樣。」「經典如Serpenti系列，在這個展覽可以看到傳統Tubogas設計、鑲嵌各式琺瑯與寶石的鱗片設計，或是結合BVLGARI．BVLGARI等等變化；Monete系列也是如此，1960年代推出時的確是鑲嵌希臘或羅馬古幣，不過多年來也有鑲嵌拜占庭、英國、西西里、埃及等地方的古幣，讓大眾看到Bvlgari的設計與時並進。
為了這次以Bvlgari女人為題的展覽，她花了很多時間去尋找、交涉買回以前熱愛Bvlgari的名女人收藏的珠寶，「奧黛麗．赫本的最可惜，因為她曾經遭小偷，所以後人手上有的珠寶也不多。花最多力氣的是向安娜．莫格納尼的後人交涉買回她的部分珠寶，因為後代非常愛她，原本他連借展都不肯，我們花了很長的時間才讓他相信，我們會好好對待、珍藏她的珠寶。」她那雙清澈的眼睛，透露出使命必達的堅毅。
圖片提供／Bvlgari
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Bvlgari 1970年Serpenti腰鍊，曾為美國傳奇時尚總編輯Diana Vreeland所有。
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Bvlgari 1955年Serpenti珠寶錶，少見鑲嵌黃K金珠與鑽石的作品。
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1966年創作的Monte 鑽石耳環，鑲嵌2枚拜占庭古金幣。
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Bvlgari Monete系列亦有結合Tubogas的設計，1974年創作，曾是芭芭拉．辛納屈的收藏。
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Bvlgari 1969年Serpenti項鍊，為Bvlgari Heritage典藏系列中唯一收藏的Serpenti古董項鍊，蛇首鑲嵌19.16克拉藍寶石。
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Bvlgari 1968年Serpenti珠寶錶，黃K金Tubogas錶圈，蛇首為鉑金，為目前僅見唯一以紅琺瑯製作蛇信的作品。
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Bvlgari古董部門總監Lucia Boscaini。