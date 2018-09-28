松本清零時差登台 系列齊全獨家好物

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞台灣民眾旅日必逛掃貨的連鎖藥妝店松本清（Matsumoto Kiyoshi）10／4日將在台北東區開幕全球第1650間分店─「松本清台灣1號店」，除了備齊化妝品、醫藥品、日用品以及食品等四大商品群外，更引進不少在網路上熱議的松本清自有商品。
「松本清台灣1號店」除了提供與日本零距離、零時差的消費體驗，更打出四大賣點，包括「與國際大廠合作開發系列」、「松本清獨家限定販售系列」、「松本清獨創品牌全方位呵護系列」、「matsukiyo」都會生活購系列。
首先，松本清與國際美妝大廠合作推出自創化妝品牌，像是與KOSE共同合作推出「INSTREAM」、與KISS Me推出彩妝自創品牌leun plus；「松本清獨家限定販售系列」則指松本清通路限定獨賣商品，市面上雖有相同品項的商品，但在規格或香味的研發卻與其它通路做出區隔，讓產品更具競爭力，例如LUX麗仕便推出松本清限定LUX綠色奇蹟植萃無矽靈系列商品。
「松本清獨創品牌全方位呵護系列」是松本清根據不同對象的特性及需求，與專業廠商共同開發企劃而成的品牌。舉例來說，松本清自行開發的「ARGELAN」主打天然取向頭髮洗護品牌，另一個主打美白訴求的自有保養品牌「BLANC WHITE」，則被網友封為CP值爆高必買產品。
最後，「matsukiyo」都會生活購系列是松本清旗下的設計生活品牌，取自松本清（Matsumoto Kiyoshi）品牌名的縮寫，以設計風格為導向。「matsukiyo」系列的衛生紙，曾榮獲全球包裝比賽Pentawards世界最高級白金獎、全球三大廣告比賽之一The Clio Awards銀獎、德國設計比賽iF設計獎2018等三項大獎，滿足追求生活質感的消費者。
值得一提的是，因應「客製化」與「贈禮」需求，松本清特別引進專屬刻印服務，只要在幾分鐘內，就能在化妝品刻印喜愛的文字及圖案。