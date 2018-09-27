小型掀背車vs.小型跨界休旅車，賣點為何？

2018-09-27

記者方維鐸／專題報導

近年國內SUV及Crossover市場火熱，尤其是小型Crossover在全球各大車廠積極推廣下可說風起雲湧，不僅大舉吞噬傳統中小型房車的市占率，對本來就不是市場最主流的小型掀背車亦有所衝擊。若從級距市占率來看，小型掀背車的衰退看似沒有中小型房車那般明顯，這是因為多數會買掀背車的族群較偏好底盤貼地的操控樂趣，本來就不愛重心偏高的休旅車款；而家庭房車買家注重空間機能，對駕馭感受的要求不見得很高，高底盤的SUV乃至折衷高度的Crossover只要價格符合他們購車預算，就很容易吸引他們轉向這類休旅車的陣營。

有些休旅車狂熱份子會認為高底盤仍能有不錯的操控性，但對追求更細膩操控感受的駕馭玩家來說，這確實是個笑話。別的不說，從對性能操控要求最高的賽車運動來看，有誰會用高底盤的休旅車去跑賽車的？舉例來說，現在全球最熱門的TCR等級賽事，投入的車廠像是Volkswagen、Honda、Cupra（由Seat獨立出來的性能品牌）、Hyundai、Peugeot、Opel、Ford、Alfa Romeo、Renault等，大家都是以主流小型掀背車為基礎的廠車去比賽，用3廂房車的只剩Audi一家堅持用RS3 LMS，更沒有一家會用熱門的小型Crossover去比賽。

就算會在非柏油路面進行的WRC和WRX拉力賽事，還是沒有一家車廠在推Crossover來比賽的，即使大力推廣旗下小型跨界休旅車的Toyota和Hyundai，也不曾看到他們用C-HR或Kona去比賽，他們的參賽車輛還是Supermini等級的Yaris和i20 Coupe掀背車（而且還是國內消費者最不捧場的3門車型）。

但對厭倦傳統轎車的家庭買家，坐姿較高、空間機能出色的SUV和Crossover，顯然是比3廂房車更時髦又實用的新選擇，反正每天上下班、接送家人、去賣場採買都很便利，載著家人出遊也不會跟屁孩side by side入彎拚輸贏，高底盤操控上的劣勢幾乎是他們感受不到的問題。

可以想見，未來傳統轎車逐漸式微是必然的趨勢，新世代家庭買家會偏好高底盤休旅車款，追求駕馭樂趣又無法選擇純跑車（還是要考慮預算和日常實用性）的消費者則會選擇比3廂房車更動感有個性的掀背車。

圖片提供／Honda、Hyundai、Volkswagen