日系主流掀背車強棒出擊 Toyota Auris試駕

2018-09-27

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

過去一直對Corolla等級掀背車敬謝不敏的和泰汽車，近年體察國內消費者用車習慣的改變，終於將全新世代的Auris掀背車（不過海外市場多稱為Corolla掀背車）導入國內，鎖定諸如Mazda3、Ford Focus和Volkswagen等進口國產同級掀背車對手。全車系標配Toyota Safety Senese主動安全防護系統，提供ACC主動式車距維持、PCS預警式防護、LDA車道偏離警示和AHB智慧型遠光燈自動切換等功能，以先進科技主動偵測路況，輔助駕駛人判斷，並維持行車安全。

國內引進的Auris清一色搭載排氣量1,987cc的D4-S雙噴射引擎，具有13：1的高壓縮比，熱效率高達40%，最大馬力為170匹，在4,400～4,800轉間可輸出20.4公斤米峰值扭力；與其搭配的Direct Shift-CVT無段變速自排箱首創Launch Gear技術，當車輛起步與低速時直接用齒輪驅動，高速時則切換為傳統鋼帶驅動。能源局公布的歐規平均油耗為16.2公里／公升，達到該排氣級距能源效率最佳的第1級。油門一敗，即可感受Auris的起步加速反應要比傳統CVT自排車凌厲許多，動力輸出線性流暢，在快速道路上全力馳騁，展現恰如其分的快感。拜TNGA新世代平台的高剛性底盤及獨立後雙A臂懸載所賜，操控起來十分穩健俐落，高速過彎時車身側傾也抑制得可圈可點；旗艦車型標配的225/40R18胎圈路感明確，對整體駕馭表現有實質加分的效果。

Auris的內裝控台鋪陳十分簡練清晰，搭配高包覆性Ultrasuede®麂皮跑車座椅（本試駕車為黑色內裝，另有黑紅配色的選擇），讓座艙流露出宛如歐系掀背車的時尚跑格。試駕的旗艦等級採用附7吋全彩MID多功能資訊顯示幕的數位式儀表板及左右獨立恆溫空調，而全車系標配的Drive+隨行駕駛系統，則僅提供基本的手機連結與音樂播放功能。後座椅背可6/4分離傾倒，搭配上下可調式行李廂隔版，可構成相當平坦的置物空間。

和泰汽車將Toyota Auris尊爵和旗艦兩等級分別開出83.9萬和88.5萬車價，相對於市場同級進口掀背車對手，算是相當具競爭力。