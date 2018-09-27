〈在家隨時來一杯香醇咖啡吧！〉5大通路調查 最熱賣咖啡機

記者吳佩樺／台北報導
台灣人愛喝咖啡出了名，全台咖啡商機1年高達700億元，每天來一杯香醇咖啡成為現代人生活中的「小確幸」，不少「重度咖啡族」乾脆添購一台咖啡機，把家變成品味咖啡廳。隨著天氣漸涼，近期家用咖啡機的買氣更顯熱絡，自煮咖啡的風氣居高不下。
全國電子表示：「每年10月到隔年2月是咖啡機的銷售旺季，除了因秋冬提高熱飲需求，年底的百貨週年慶、雙11網購、耶誕節、跨年等節慶亦是強大的販售動能。」
全自動機型最熱賣 一鍵沖煮完成
根據燦坤、全國電子、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心5大通路，今年1月至8月咖啡機銷售調查顯示，「全自動」機型最熱賣，包含美式、義式和膠囊，只要放入咖啡豆、咖啡粉或膠囊，一個按鍵就能輕鬆完成沖煮，「懶人商機」同樣在「咖啡經濟」上發威！
美式全自動咖啡機 Panasonic、聲寶最熱賣
其中全國電子、Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物的銷售冠軍均為美式全自動咖啡機，Panasonic NCR-600和聲寶代理的Siroca SC-A1210是二大熱銷代表。美式全自動咖啡機強勢上榜，主因除了比起義式價格相對便宜，約3千至6千元，也顯示出民眾對於美式咖啡的接受度愈來愈高，部分更傾向不加糖、不加奶，享受單純原味。
PChome 24h購物補充：「今年各類咖啡機銷量以美式全自動咖啡機的成長幅度最大，跟去年同期相比成長5成。」
義式全自動咖啡機 飛利浦、迪朗奇2大代表
此外，燦坤連同旗下金鑛咖啡跟飛利浦合作「淺口袋」方案，主打每月新鮮烘焙的咖啡豆送到家，因此燦坤以中高價位的義式全自動咖啡機銷路最好，約數萬元不等，跟其他通路主要集中在數千元的平價咖啡機不同。補充的是，迪朗奇義式全自動咖啡機亦有不錯的銷售表現。
膠囊咖啡機 雀巢、Nespresso穩住市場
過去幾年火紅的膠囊咖啡機，今年可以發現小品牌式微，整體市場堪稱是大品牌的天下，例如雀巢DolceGusto、Nespresso等。
《美式全自動》
Panasonic NC-R600 液晶螢幕顯示
機身設置液晶螢幕顯示，提供粗、細2段研磨以及濃、標準2種口感。加入防滴漏設計、一鍵自動清洗功能；底盤自動保溫40分鐘。通路售價約3,026元。
Siroca SC-A1210 外型可愛
外型輕巧可愛，深受女性客層喜愛。強調透過自動悶蒸功能，萃取出咖啡的濃純原味。4段研磨選擇，底盤可自動保溫。通路售價約4,980元。
THOMSON TM-SAL04DA 14段研磨
一次最多能製作10杯咖啡，提供14段研磨粗細、5段濃淡調整。磨豆機可拆卸、方便清理。具備24小時預約以及保溫功能。通路售價約5,990元。
飛利浦HD7761 飛梭旋鈕
採用飛梭旋鈕設計，內建錐形研磨器，提供3種粗細研磨、3種濃度調整。可自行設定30分鐘至2小時的保溫時間。通路售價約5,990元。
《義式全自動》
飛利浦HD8927 單鍵卡布奇諾
採用100%陶瓷研磨機，提供10段研磨設定，現磨萃取最佳風味。可沖煮11款咖啡，單鍵就能製作卡布奇諾和拿鐵。售價洽通路。
飛利浦HD8650 記憶最愛
具備5段式陶瓷研磨器，咖啡機會記憶喜愛的咖啡濃度，具備快速按鍵模式，輕鬆按下，就能調配出專屬品味咖啡。通路售價約14,900元。
飛利浦HD8911 自動清洗
低溫研磨，保留咖啡香氣。5段濃度調整，亦能選擇喜愛溫度，可一次沖煮2杯咖啡。內建自動清洗跟除垢功能，簡易保養，有效延長機器壽命。通路售價約29,900元。
迪朗奇ECAM22.110.SB 氣密式豆槽
氣密式咖啡豆槽設計，阻隔咖啡豆與空氣接觸，有效維持咖啡豆的新鮮度。新一代快速渦輪設計，蒸氣與萃取咖啡可快速切換，無須等待，通路售價約32,900元。
迪朗奇ESAM 3200 手作拉花系統
配置咖啡豆、咖啡粉雙槽設計以及易拆洗小型咖啡沖泡器，方便清洗。具備可調式咖啡出水口、溫杯盤、手作拉花系統。通路售價約24,900元。
《膠囊咖啡機》
雀巢DolceGusto Eclipse 冷熱雙鍵
圓形外觀，15Bar高壓幫浦，輕輕觸碰，就能喚醒咖啡機進行沖煮。具備5秒內完成加熱、觸控式7段控水以及冷、熱飲鍵雙重設計。通路售價約5,999元。
Nespresso Essenza Mini 迷你款式
Nespresso品牌中的迷你款式，最窄機身寬度僅8.4公分。19Bar高壓幫浦，可選擇40ML或100ML容量。膠囊儲存盒一次能容納5至6顆已使用膠囊。通路售價約2,900元起。
雀巢DolceGusto MiniMe 省電模式
15Bar高壓幫浦，具備7段控水裝置，3段式托盤高度調整，適用各種杯子。水箱容量0.8公升，一次能沖煮3至5杯咖啡。5分鐘不用自動進入省電模式。通路售價約2,999元。
圖片提供／燦坤、全國電子、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心
註：價格或有更動，以通路為準。