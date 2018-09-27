SOGO歐洲週 暖身週年慶

2018-09-27

〔記者凃盈如／台北報導〕SOGO復興館與敦化館於即日起至10月14日期間舉辦「歐洲週」，此為週年慶前的暖身檔期，商品齊全，也是消費者鑑賞秋冬新品的絕佳時機。

今年SOGO復興館於歐洲週祭出多樣歐系獨家限定商品、新櫃位，並提供豐富的滿額禮。譬如來自法國的香氛品牌FLORAÏKU，亞洲首櫃便落腳SOGO復興館，該品牌在英國熱賣，品牌所屬集團的第一個品牌，其實是知名法國頂級香水 Memo Paris ，靈感汲取自創辦人夫婦旅遊各地的足跡。至於Floraïku（馥萊儷），正是將John Molloy 和 Clara Molloy夫婦旅行亞洲時，所受到的文化打動，濃縮為 Memo Paris 的一個系列，他們認為這系列必須獨立詮釋，於是在2017年打造了Floraïku（馥萊儷）這個品牌。FLORAÏKU的每支香水瓶身皆有相應的俳句，十分詩意，使用純粹的配方及超過業界標準的50%自然萃取物，香氣更為雅致、別具風情。此外，今年9月29日Georg Jensen將移至3樓全新開幕，坪數較先前大出6坪，除了原有的飾品、手錶，更展售更銀雕器皿；至於國際知名製錶品牌OMEGA，也在10月26日，也即將進駐SOGO復興館。

SOGO復興館店長許淑賢表示，SOGO復興館在精品方面，有多個全年業績破億櫃位，除了Cartier、Chanel、Louis Vuitton、 Burberry、Hermès、Van Cleef & Arpels、COACH、TIFFANY、BVLGARI之外，Louis Vuitton的男裝與女裝，業績也都分別破億元，去年復興館全年業績為126億元，今年可望突破130億元。許淑賢提到，復興館的主力客群，往往會在周年慶前就先鎖定想採購的商品，各個櫃位也趁此時call客，傾盡心思舉辦活動，就是要抓緊貴客的心，也許是製作乾燥花、插一盆鮮花，或者分享穿搭術、一起共享甜點；此際主力業種為時尚精品，除了獨賣商品、新櫃位，更提供豐富全館滿額贈誘客。

圖片提供：SOGO