Code Coco腕錶 扣環開關錶盤隱形

2018-09-26

〔記者林欣若／台北報導〕以誕生日1955年2月為命名的香奈兒（CHANEL）2.55包，上市至今60餘年來仍持續受到女性喜愛，以2.55為靈感的Code Coco腕錶，傳承了香奈兒不斷重新演繹品牌符碼精髓，錶面中心的扣環設計一如2.55皮包的鎖扣，鎖扣開關之間，錶盤可被巧妙地隱藏或展現。

去年首度推出的Code Coco腕錶系列，是為了紀念香奈兒的製錶歷史邁入第一個30年，今年Code Coco腕錶以黑色高科技精密陶瓷詮釋新作，黑色是香奈兒女士最鍾愛的顏色之一，早在1920年她大膽運用黑色設計時裝，撼動了時尚界，讓黑色成為優雅與時尚的經典色彩，今年全新Code Coco腕錶藉由深邃的黑色高科技精密陶瓷錶鍊結合精鋼飾邊，彰顯香奈兒的菱格紋元素和對比概念設計。

繼於康朋街31號香奈兒女士寓所拍攝Code Coco腕錶精鋼款系列視覺後，香奈兒特別邀請愛麗絲‧德拉爾（Alice Dellal）、朴秀珠（Soo Joo Park）、飯島望未（Nozomi Iijima）與艾瑪‧喬朵洛絲琪（Alma Jodorowsky）齊聚巴黎麗池酒店，以活潑愉悅之姿，詮釋Code Coco黑色高科技精密陶瓷款式新作。