微涼秋意 麻辣牛肉湯對胃 娃娃椒湯頭醇麻獨特 牛肉鍋牛肉麵滿足饕客味蕾

2018-09-25

〔記者凃盈如／台北報導〕秋天來臨，涼涼的天氣，來一碗銷魂鮮美的麻辣牛肉湯，喚起蠢蠢欲動的食慾！

什麼樣的麻辣湯頭最香？許多老饕認為，來自四川，以娃娃椒、辛香料和郫縣豆瓣醬熬煮而成的湯頭，搭配上牛肉最香！淺嚐一口，香麻如外省老兵賣的牛肉麵，足以誘發味覺的感動，而現在這份美味，在台北西區的「林美如」麻辣鍋，就可以嚐到，不僅僅牛肉麵，還可以依自己喜好，選配料入鍋。

業者表示，紅燒牛肉麵的濫觴，源自中國四川省漢源縣清溪鎮的牛肉鍋。漢源產花椒，且以來自清溪，品質為花椒之首的「娃娃椒」，最為醇麻可口、風味獨特。英國美食女作家鄧洛普名著《魚翅與花椒：英國妹子的中國菜歷險記》，書裡以花椒做為川菜的象徵，還附了清溪牛肉鍋的食譜，而這一味，正適合此際的溫暖鍋物。

清溪牛肉鍋湯頭，以花椒和郫縣豆瓣醬為靈魂，林美如遵循清溪牛肉鍋的專業做法，呈現真正的川味牛肉麵湯頭，使用最好的花椒、最香的二荊條辣椒、郫縣豆瓣醬和增香去燥的中藥材，熬製成美味湯頭，再以美國牛腩肋條切成適口的肉塊，並搭配畫龍點睛的竹筍切塊。四川清溪牛肉鍋即日起上市，單鍋價格為800元，除了上述配料另含紅、白蘿蔔、豆腐、白菜、蒜苗、香菜，亦可加點麻辣鍋其他主菜和配菜，如：滷牛筋、滷牛肚、招牌滑牛肉、基隆三記餃類拼盤、菌菇拼盤、玉米、豆皮、水晶粉，或者口感有勁的拉麵或加厚寬麵。