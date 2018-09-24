何必中秋，就愛烤肉趴！

2018-09-24

記者凃盈如／台北報導

秋高氣爽的時節，最適合和三五好友一起烤肉辦趴，享受秋日微風徐徐！

【異國交匯 火烤雞料理】

中秋烤肉總為備料費盡心思？今年優質雞肉品牌舒康雞，由代言主廚Soac索艾克，找來幾位大廚好友們辦烤肉趴，運用各種創意，打造耳目一新的雞肉料理，也讓讀者對於中秋烤肉的備料內容，有更多想像。活動當中，Soac攜手「肚子料理生活工作室」主理人佐藤敦子、「Mama Thai 11」私廚阿泰，設計出囊括台、日、泰風味的七款異國燒烤雞肉料理，並由「Mr. Wine 飲君子」Joshua推薦搭餐的自然酒，讓人對秋日烤肉季格外期待。

擅長台式fusion風格的Soac索艾克，以「米酒雞腿仔」，挑動饕客味蕾。他將雞腿肉加入含辛香料的米酒，醃漬後烤熟，放在烤酥的軟麵包上，抹上一層雞肝醬，製成開放式三明治，西式作法卻散發出米酒的台味清香。另一道「焢窯雞腿包」則是將雞腿與香草用麵團包覆，烤熟敲開後再淋上青蔥和辣葡萄醬，營造嫩、香、辣的多層次口感。至於選用里肌肉的「火烤雞柳串」，以基礎辛香料醃漬，火烤後沾淋腐乳美乃滋，再灑上炒鹹花生碎粒、香菜和風乾小番茄碎末，讓人胃口大開。

主掌「Mama Thai 11」私廚的阿泰老師，將雞胸肉做成黃澄可口的「沙嗲雞肉串」，舖擺於芭蕉葉，佐以南洋風味沾醬和手工蝦餅，散發熱帶情調；另一道「泰式香料烤雞」，則配上蒸糯米飯和脆口的小黃瓜，搭配布根地Domaine Ballorin酒莊的夏多內白酒，讓口感更圓潤飽滿。佐藤敦子端出的「和風照燒醬烤雞腿」，佐以涼拌高麗菜醃沙拉和紅紫蘇拌飯，口感清麗，另外，帶有和風情懷的「紫蘇雞肉丸子」，以雞胸肉打成絞肉、調味後再包上起司香煎，可品嚐到雞肉的嫩香。舒康雞迎接中秋節，特別推出多款優惠，譬如今、明二天，雞腿肉、雞胸肉、里肌肉、翅中、翅小腿皆85折。

【頂級之味 海陸燒烤組】

美福食集今年中秋檔期，於即日起至 9月30日， 推出多款特選海陸燒烤禮盒，且首度於中秋檔期推出全和牛組合，如日本飛驒和牛禮盒（5,288元），以及網路限定的美國極黑和牛禮盒（特價3,888元）。美福食集表示，日、澳、美和牛，各有特色，日本和牛油花細緻，鮮香馥郁；澳洲和牛的油花與肉感比例完美，兼具甜度及香氣；而美國和牛的油花豐美均勻，富有精純的肉質口感，頗獲老饕青睞。由於和牛油花細緻豐富、肉質柔軟鮮嫩，適合以燒烤呈現，炭火高溫可逼出和牛的油脂、肉汁與香氣，是中秋的頂級之味。

美威鮭魚近來也推出「美威精選鮭魚菲力輕鬆烤、輕鬆蒸」系列，省去備料麻煩，也避免食材浪費。新包裝從盒裝改為袋裝，內含200克鮭魚菲力與該口味醬汁包，亦為中秋烤肉必備聖品。

【賓主盡歡 絕配佐餐酒】

食材之外，餐酒則是讓賓主盡歡不可或缺的要素。代理西班牙葡萄酒的酒商Salud莎祿，向有著傳統烤肉菜式的西班牙取經，推薦讓中秋烤肉更增色的酒款。譬如葡滌酒莊「小海2016年紅酒」（Envínate Albahra 2016），屬歐美當今非常搶手的自然酒。使用了少見的葡萄品種Garnacha Tintorera釀造，酒液色澤迷人，香氣豐沛，以明亮的酸度、輕微鮮爽的青草氣息，搭配刷滿烤肉醬的紅肉，或者加滿蔥蒜的雞、豬肉串，甚或油脂豐富的鮭魚都很契合。至於小麻繩酒莊「蔓莎尼雅雪莉酒」（La Guita Manzanilla），則適合喜歡調酒的人。它是雪莉酒中最不甜的一款，帶海風鹹味，以及柑橘調花香、水梨香，由於它酸度明亮，口感乾爽，搭配各種烤物都能打通關，尤其烤魚或海鮮，更能讓人體驗「鮮味」（Umami）大爆發的口感。

啤酒亦為許多人中秋佐餐愜意之選。SUNMAI金色三麥推出了全新的「原創系列」與「好客系列」共七支酒款，在在彰顯個人風格。譬如「雷鬼IPA」，大量的啤酒花帶出濃郁的香氣以及較重的苦味，有松針與木質調性，以及柑橘類、烤土司、尤加利樹與裸麥辛香的豐富層次，彷彿雷鬼樂加重的鼓聲節奏；「好客系列」的「納涼春啤」，則取材自蘇軾：「遙想納涼清夜永，窗前微月照汪汪。」的生活風格，入口立刻感覺到的柑橘以及熱帶水果香氣，香瓜、荔枝、鳳梨、鵝莓隨之而來，極適合搭佐中秋烤肉。「臺虎精釀」近來首席釀酒師有別於以往主打「啤酒花風味」的精釀啤酒，以天然蘋果結合草莓鮮釀而成草莓蘋果酒「莓納斯的誕生」，蘋果原汁發酵後的清爽微酸，搭配淡淡草莓香甜氣息，清透的粉嫩酒色和氣泡口感帶著一點刺激。

圖片提供／舒康雞、美威鮭魚、美福食集、金色三麥、臺虎精釀、莎祿

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