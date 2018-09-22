iPhone XS貨量足已降2千 黃牛沒賺頭

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞蘋果iPhone XS系列昨（21）日在台開賣，今年供貨充足，不會缺貨買不到，坊間通訊行已經降價1千至2千元，讓黃牛毫無賺頭。
今年果粉堪稱「冷靜」，全台各地蘋果通路門市並沒有出現搶機的情形，各大電信首賣會排隊人潮也約在1小時半左右就消化完畢，推估熱度不夠的原因包括僅小改款、價格太高以及貨量足夠。不過燦坤表示上半天販售4小時全台銷售業績破5千萬。
比起去年iPhone X，iPhone XS系列第一周全台到貨量可能超過10萬支，後續供貨看來也穩定，因此就連電商、零售商都能在上市首日拿到大量現貨，過去盛行的黃牛網拍喊高價賺差價不可能會有，中華電信行動分公司總經理陳明仕便說：「今年到貨量還算不錯。」
蘋果iPhone XS系列單機價格3萬5,900元起，坊間大型通訊行昨日一開賣就降價，幅度1千至2千元，例如最貴的iPhone XS Max 512GB官方價格是5萬2,900元，市面已至少能少2千元入手，勢必讓不少先買果粉「捶心肝」，網友嘲諷「今年只要有錢，不用怕買不到。」
而上半年電信三雄中華電信、台灣大哥大、遠傳電信的「499之亂」拉走不少綁約客，三大業者都宣布免解約金，果粉可無痛升級。
根據各業者觀察，iPhone XS系列以大螢幕的iPhone XS Max買氣最好，遠傳電信個人用戶事業群執行副總經理尹德洋指出：「高達7成民眾選iPhone XS Max，256GB為大宗，全新金色人氣最高。」德誼數位亦觀察到同步帶動高價周邊熱銷。
此外，今年新iPhone包括iPhone XS系列、iPhone XR都具備雙卡，台灣為虛擬eSIM搭配一張實體SIM卡，但虛擬eSIM功能尚未正式開通，等於現階段買了還是只能用單卡，電信業者都說：「電信技術已到位，但正式上路時間要看蘋果。」
下月緊接而來的是6色iPhone XR，價格相對iPhone XS系列便宜、2萬6900元起，外界看好買氣應會旺過iPhone XS系列，台灣大哥大商務長谷元宏分析：「以拉長線來看，iPhone XR銷量仍會比較高，跟iPhone XS系列比例估計是6：4。」