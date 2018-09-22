桂綸鎂厚敷乳霜 解肌膚的渴─為戲曬黑皮膚乾燥 站台資生堂慈善活動做足功課

2018-09-22

﹝記者邱巧貞台北報導﹞目前正在中國武漢拍戲的「小鎂」桂綸鎂昨（21）日特地抽空回台，為資生堂與勵馨基金會的慈善義賣活動站台，以一襲優雅銀色洋裝出場的小鎂明顯曬黑又變瘦，她透露為了新戲角色刻意曬黑膚色，小鎂說，從2月就先去當地體驗角色，因角色必須維持自然原始的肌膚狀態，粗糙乾燥、斑斑點點…，拍戲時也不能保養，還特別用助曬燈曬黑，「所以至今7個月肌膚都是很乾的狀態，這次為回台參加活動，事前還做了很多保養，敷泥、去角質、用乳霜厚敷保濕等。」

小鎂表示並不介意曬黑，反而還蠻喜歡現在曬黑的自己，「當角色慢慢離開了，膚色也漸漸淡了，除非有另一個角色需要變白，我才會刻意白回來。我經常覺得身體不屬於自己，而屬於每個角色。」被問到膚色要如何曬得均勻？小鎂尷尬笑答：「要曬得均勻，就是要脫光了曬。」她也透露幾乎沒有最困擾的肌膚問題，「可能因為我很接受它們的發生吧，對我來說美不是只有一個標準，現在因角色關係需要很多斑，我就讓這些斑真實被呈現。但化妝師應該都覺得很困擾，可能覺得這裡不夠完美，怎麼沒好好注意。」

資生堂「百優精純乳霜」今年30週年，桂綸鎂不僅擔任代言人，也為品牌拍攝微電影，藉由自己的故事傳遞「趁早」的領悟，鼓勵所有女性趁早向嚮往中的自己前進。