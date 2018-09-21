《醉人時光 光陰之美》

2018-09-21

記者方惠宗／台北報導

競豔牡丹花

日內瓦高級腕錶品牌Franck Muller為女性打造一系列的瑰麗腕錶。全新Peony系列珍珠母貝玫瑰金鑽錶，設計靈感來自百花爭妍鬥麗；特色除了饒富建築美學的錶殼線條及浮雕鑲貼數字，錶盤花卉乃是「花中之王」牡丹，象徵高雅、富貴和力量；珍珠母貝錶盤微微閃爍，與浮雕鑲貼花朵相得益彰。

Franck Muller同時為最具品牌代表性的曲線錶殼設計、Cintrée Curvex Lady彩色數字玫瑰金鑽錶添入錶盤中央的「FM」鑲鑽標記，與太陽壓紋錶盤、彩色時標彼此呼應，增添優雅魅力及奢華的運動氣息。此外，從Cintrée Curvex而來的經典線條進一步突顯Vanguard系列的風采，新款Vanguard Lady玫瑰金全鑲鑽機械腕錶在鑲鑽錶盤、浮雕數字時標和彩色錶冠等閃爍奢華細節的襯托下更顯動人美態，別具收藏價值。

圖片提供／Franck Muller