《一刀一鑿 時間之藝》

2018-09-21

記者林欣若／台北報導

木片與金箔堆疊，將上層的木片蝕刻透出下方的金箔為金箔細木鑲嵌法；麥稈鑲嵌為精選麥稈壓棍展平，再做細木雕刻。兩者都考驗精細的雕刻工藝。

靈動美洲豹

卡地亞（Cartier）的品牌標誌美洲豹，今年首度運用金箔細木鑲嵌工藝呈現靈動有神的姿態，Cartier Ronde Louis Cartier木質及金葉鑲嵌細工美洲豹腕錶共由三個層次堆疊而成，最上層是黑檀木、中間則是24K金金箔、底層是楓木。

卡地亞拉夏德芳（La-Chaux-de-Fonds）藝術大師工坊內的鑲嵌工匠將木片與金箔堆疊後，將最上層的黑檀木磨砂或蝕刻，產生孔隙的黑檀木透出下方的金箔，呈現美洲豹的斑點和輪廓，金箔穿插著最底層棕色的楓木，透過金箔和木片的色彩層次，展現美洲豹的立體靈動，最後以橄欖綠點綴豹眼，炯炯有神。

另一款美洲豹腕錶運用麥稈鑲嵌工藝，挑選品質、韌性、光澤都屬上乘的麥稈，一節節劈開後壓棍展平，再用細木雕刻、鋸、切開，卡地亞之前也有錶款運用此工藝，但今年首度使用彩色麥稈，工匠將不同大小和顏色的麥稈緊密排列，麥稈本身擁有豐富光澤，經染色仍保持自然狀態，無需施加保護措施或上釉，在錶盤上呈現立體、深邃的視覺效果。

圖片提供／Cartier