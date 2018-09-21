《一刀一鑿 時間之藝》

2018-09-21

記者林欣若／台北報導

木質細工鑲嵌是一項古老工藝，先將木材掏空，再鑲嵌其他材質裝飾，法皇路易十四及十五時期熱愛這項裝飾風格，當時的家具工藝師安德烈．查爾斯．布勒（André-Charles Boulle）是木質細工鑲嵌的佼佼者。

綻放玫瑰

善於與各領域頂尖工藝師合作的伯爵（Piaget），攜手木質細工鑲嵌師Rose Saneuil為Altiplano 38毫米腕錶裝飾細膩圖案。Rose Saneuil在以安德烈．查爾斯．布勒為名的布勒學校主修細工鑲嵌藝術，她為Altiplano設計了一朵綻放的玫瑰，在細心考量過花朵的姿態後，先手繪出單線草圖，接著在木材上鏤空構圖，為了讓花瓣層次分明，Rose Saneuil精心布局各種材質，淡粉紅色的鳥眼楓樹木板、呈淡紅至粉紅的梧桐木，加上純白的珍珠母貝，經過編排和切割成96塊構圖元素後，依序排列並鑲嵌於錶盤上，每片花瓣以高達百分一毫米的準繩度，按材質和色調，由外而內排列成構圖自然、形態生動的玫瑰。另一款圖案在精算後切割成數十塊構圖元素，然後按材質和色調，在錶盤上由外而內排列，完成毫無縫隙、色彩錯落有致的放射狀圖案。

圖片提供／Piaget