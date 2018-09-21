10月唇情 可愛包裝療癒玻璃心

2018-09-21

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞可愛療癒的包裝，擄獲大人小孩的心，迪士尼聯名商品在市場上銷售業績奏效。DHC繼迪士尼公主與愛麗絲限定商品後，10月魅力購物節將推出「冰雪奇緣」限定品，在日本締造超過五千萬支銷售奇蹟的「純欖護唇膏」，含橄欖精華油、蘆薈精華與維他命E等成分，換上手繪Elsa包裝，夢幻感十足，另一款「炭酸泡泡洗面乳」也推出「奇妙仙子叮叮限定版」。

曼秀雷敦與迪士尼聯手打造唇凍膏TSUM TSUM限定版，一口氣推出小熊維尼、冰雪奇緣、米奇家族等三款主題的超萌包裝，10月起在台灣限量獨賣，QQ果凍般的潤澤質地，將滿滿的護唇精華注入唇隙。

圖片提供：DHC、曼秀雷敦