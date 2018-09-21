日本女星愛用天然彩妝 Celvoke月底登台

2018-09-21

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞近兩年紅遍日本彩妝保養圈的天然品牌「Celvoke 思歐珂」9月底即將進駐SOGO忠孝館一樓專櫃。

由日本知名女星石原聰美的御用彩妝師菊地美香子共同擔任創意總監的「Celvoke」， 2016年創立時便迅速竄紅，因菊地美香子同時是日本名模梨花等眾多女星的指定彩妝師，不論是拍攝連續劇或出席公眾場合時，她皆是用Celvoke產品為這些女明星們上妝，讓品牌迅速成為日本美容專家、藝人、模特兒的愛用美妝品。

Celvoke最早先推出的是保養品，去年才推出彩妝，短短兩年內席捲日本各大美妝大獎，其中，玩色訂製唇膏「09 Terracotta赤陶色」創造了最狂的購買等待紀錄，從販售以來已近一年時間，等著購買的名單還有1萬多人，在Instagram上被稱作「謎樣的唇膏」；今夏推出的玩色訂製唇膏黃土色調「23」在日本還缺貨3,000多支，而色號「22」則是名模梨花平日在使用的色號。

Celvoke全系列商品皆含高比例天然由來成分，將世界首創燕窩發酵原液加入保養中，天然由來成分高達99.8%，使用玫瑰果、摩納哥優油、印加果油、蔓越莓、酸櫻桃等精華成分；彩妝則運用大量天然成分發色，質感輕盈卻色澤濃郁，標榜不含矽靈、合成香料、動物成分等。