秋節送禮 平凡真實滋味

2018-09-21

〔記者凃盈如／台北報導〕中秋節倒數，雖然送禮的時間有點迫在眉睫，但還是得快、狠、準挑份質感好禮！微熱山丘在中秋佳節，以「牽連」、「團聚」為主軸，推出2018中秋限定新裝禮盒，只在全台門市販售。本次推出了期間限定的「鳳梨酥烏龍茶禮盒」與「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」，也有單純的鳳梨酥禮盒，訴求以「平凡中的真實滋味」為初衷，牽起好久不見的情誼。微熱山丘經典的鳳梨酥，將鳳梨的真實滋味，以五十年經驗的老師傅手藝打造，傳遞真摯樸實的台灣人情味，而近年熱門的「蜜豐糖脆蛋糕」，則透過低溫長時間烘烤增加酥脆口感、真實呈現香甜蔗香與天然蜜香，可一次體驗酥、脆、香的口感。

台北知名的德式烘焙品牌溫德，則以「森林賞月」為主題設計禮盒，貼心提醒每天忙碌工作的消費者，到了中秋節也要抬頭看看月亮，享受一下人月兩團圓的美好時光。

今年溫德推出3款禮盒，分別是220元的檸檬橄欖油長條蛋糕中秋賞月版，以簡約的包裝道出了一句「中秋快樂」，給親朋好友送上純粹真誠的祝福。 而380元的「秋之樂章」和580元的「雙映成趣」，可選擇鳳梨酥加經典餅乾，或者只有鳳梨酥的版本，雙映成趣還可以配上濾掛咖啡包或是進口茶包，讓中秋禮盒更體面。

圖片提供：微熱山丘、溫德