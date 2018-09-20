Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ 巴塞隆納搶先試駕

2018-09-20

記者方維鐸／西班牙報導、攝影

今年2月下旬，記者赴西班牙濱地中海大城巴塞隆納參加Mercedes-AMG新一代CLS 4門Coupe轎跑車的全球媒體試駕活動，現場除了一般CLS的汽柴油動力新車外，還有首度結合48伏特車載電力系統與EQ Boost科技的AMG 3.0升直列6缸53系列新動力的Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+，由於這款高性能4門Coupe會導入國內市場，自然就成為台灣媒體此行試駕的主角。

48伏特車電結合EQ Boost 造就零遲滯輸出高效能

本車配置的53系列3.0直6缸內直噴雙渦流Turbo引擎可輸出435匹最大馬力及53.0公斤米峰值扭力，然而並非以AMG「one man, one engine」的理念所打造。之所以會採直6型式是基於可以跟市場需求量最高的直4引擎混線生產的經濟規模因素，如此一來不僅組裝時間大幅縮短，且周邊模具和零件的共用度提高，加上引擎的長度與重量獲得妥善控制，空間與成本效益大大勝過市場主流的V6引擎。

位於引擎和變速箱之間的EQ Boost啟動馬達發電機，除了供應48伏特車電系統所需電力之外，還可額外提供22匹馬力與25.5公斤米扭力的瞬間輸出。此外，這具引擎是以電子增壓器和雙渦流Turbo增壓器相搭配，所以完全消弭了純Turbo引擎難以避免的渦輪遲滯現象，加速扭力一氣呵成，透過齒比銜接綿密的AMG SPEEDSHIFT TCT 9G 9速手自排，賦予其0～100公里／時加速4.5秒的性能實力，驅策起來暢快無比。原廠公布的平均油耗數據為11.5公里／公升，以此等性能的勁駒而言，真的不能再多奢求了。

AMG Performance 4MATIC+ 扭力可100%分配至後軸

試駕首日，記者一行自巴塞隆納機場取車出發，先行駛百餘公里至位於巴塞隆納北邊Taradell地區的中繼點El Serrat del Figaró，一路上結合了快速道路、高速公路和部分曲折的山路，讓人能夠充分體驗AMG DYNAMIC SELECT下不同模式的行車表現。記者個人較偏好Sport+模式硬朗直接的操控性與回饋感，擁有人車合一的感受，特別是在狹窄的山路上，藉由AMG Performance 4MATIC+可變式恆時4驅系統提供的前後軸扭力分配（最高可100%分配至後輪），操控起來更隨心所欲、快意盎然。

經過短暫用餐休憩之後，再行駛近150公里前往下榻的巴塞隆納Almanac飯店。途中在高速公路的大直線上，大多切換在具有GT般輕鬆穩健行車表現、卻又不失澎湃動能的Sport模式，維持150公里／時以上的速度巡航，幾乎完全感受不到高速行駛的緊張壓迫感。在這樣的行車態下，當然也就順便體驗一下Mercedes-Benz的智慧駕駛輔助功能（自動跟車時速可達210公里），只是駕駛著AMG高性能轎跑車，難免會有種暴殄天物的內心掙扎。

台灣賓士預計會在今年10月中旬將全新一代Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+導入，另外還會同步推出搭載2.0升直4缸內直噴Turbo動力的Mercedes-Benz CLS 350入門款，來滿足一般非性能導向的消費需求，讓購車預算不同的4門Coupe消費者都能買到合適的座駕。