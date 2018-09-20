10月上市 Sony OLED旗艦XZ3 東京搶先實測

2018-09-20

螢幕美．夜拍銳利

記者吳佩樺／東京報導、攝影

Sony上月底在2018 IFA德國消費電子展發表旗下首款OLED旗艦XZ3，台灣10月上市，《自由時報》記者搶先在Sony Mobile東京總部進行第一手實測，並由產品主管染谷洋祐領軍相關設計人員解密幕後設計。

1. 首度雙側曲面螢幕 日系美型

XZ3首度採用雙側曲面螢幕，正面有點類似三星Note 9。整體機身比自家7月推出的4K機皇XZ2 Premium輕薄很多，外界封為Sony今年最美旗艦。

不過XZ3雖然在左右二側達到無邊框感，但跟時下流行的全螢幕手機趨勢相比，上下邊框仍顯得不夠窄，染谷洋祐表示：「上下邊框的寬度主要是受限前鏡頭、雙前置喇叭以及天線。」

2. AI操控hen直覺 但有小限制

為增加單手操控的便利性，XZ3開發了AI直覺操控，包括智慧啟動跟觸控感應。智慧啟動是手持由下而上同時橫放手機時，自動開啟相機；側邊感應是輕觸左或右側螢幕，手機會預測秀出你可能會想使用的應用程式，主要以AI分析時間、地點，像是會記錄你每天一起床就會開啟信箱的習慣。

AI操控雖然方便，但實際使用發現仍有一些小限制，例如智慧啟動須在待機狀態下才會開啟，並非在任何功能介面下。

3. 首款OLED旗艦 色彩超豔麗

XZ3是Sony首款OLED HDR螢幕手機，解析度QHD+，移植Sony BRAVIA OLED電視技術，強調黑色更純粹深邃、色彩更飽和真實。Sony工程師將XZ3跟市面其他3款OLED旗艦手機相比，明顯發現XZ3的色彩表現較為豔麗，例如圖中XZ3的紅色十分鮮明。不過Sony並未公布他牌手機的確實型號。

4. 自拍有長進了 有景深有美顏

為補足過去旗艦自拍不夠強的缺點，XZ3此次主打肖像自拍模式，不只能多段調整景深，還有亮膚、大眼、瘦臉等美顏功能，實拍效果不錯，的確是Sony旗艦中自拍表現最好的。不過主相機無人像景深功能。

此外，側邊感應也能應用到拍照上，前後鏡頭亦可，自拍更方便，但可惜不支援手機的肖像自拍模式跟第三方自拍App，例如「妹子」喜愛的《無他相機》。

5. 雖僅單主鏡頭 夜拍銳利度佳

在雙鏡頭跟多鏡頭風潮下，XZ3主相機維持跟上代XZ2一樣的1,900萬畫素單鏡頭，並非雙主鏡頭。染谷洋祐對此提出解釋：「XZ3的單主鏡頭擁有很好的拍攝畫質跟效果，相信已經能滿足民眾的拍照需求，Sony在其它機種早就開發雙主鏡頭。」

XZ3強化AI拍照和畫質調校，跟三星Note 9實測AI拍照比較，近拍花卉，可以發現XZ3的顏色調校較飽和、豔麗，Note 9則接近實物色彩，喜好見仁見智。夜拍部分，Note 9亮度高，XZ3的銳利度較佳。

〈Sony無人車 下月日本5G試驗〉

迎接5G時代，Sony於2017年10月發表無人車New Concept Cart SC-1，此次在Sony總部特別對台灣媒體展示了一號機。Sony無人車由手機團隊開發，以移動中的智慧型手機為概念，下個月在日本將正式嘗試以5G進行試驗。

Sony無人車在車身四周搭載超高感度攝影機，全車無窗戶設計，而是利用4K顯示螢幕環繞在乘客四周，夜間行駛時，即使路上完全無車燈、路燈，也能順利行駛。目前Sony無人車在日本已有實驗性質上路，例如和沖繩度假村合作讓遊客體驗，不過僅為4G版。

〈東京銀座新地標公園 限定至2020年〉

今年8月開放的「Ginza Sony Park」，堪稱東京銀座的新地標公園，前身是成立於1996年的Sony Building大樓。這是一個公共開放的實驗公園，在四周繁華高樓環繞下，顯得格外愜意，限定至2020年，若你恰巧到東京遊玩，路過此處，不妨停留一下腳步逛逛。

Ginza Sony Park強調新舊融合，保留了部分Sony Building的建築，例如刻意沒拆除的舊牆面，占地1樓到地下4樓，每層樓都有不同的空間規劃或店鋪，例如一下樓梯就會看見可愛的Sony新一代電子狗aibo；吸引不少大人小孩的免費溜冰場，不過溜冰場只到9月24日，之後會有全新企劃。