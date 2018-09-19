高機能+外型 Ecco地表最強潮靴

2018-09-19

﹝記者方惠宗／台北報導﹞橫掃國際四大獎！丹麥鞋履品牌Ecco全新設計的Exostrike系列還沒上市，已贏得響亮名聲，受封「地表最強潮靴」。德國「ISPO Munich」慕尼黑運動用品展即對此發表佳評：「是一雙經得起時間考驗、擁有絕佳外型與高機能性的鞋款！」

這是Ecco的Exostrike系列Dyneema靴款，一經發表即獲「2018德國紅點設計獎」、「2018 ISPO慕尼黑運動用品展Hiking & Trekking Footwear金獎」、「2018 Scandinavian Outdoor Awards斯堪地那維亞戶外大獎」與「2018 OutDoor Industry Award戶外產業大獎」等國際大獎，焦點全在該鞋履所具備的多項特點，例如運用厚度僅有0.5毫米強韌皮革「Dyneema」製作，鞋面輕薄而柔軟，卻比一般皮革擁有多5倍的強韌度，「可減少從事戶外休閒運動時，可能造成的足部劃傷、刮傷。」

Ecco也為Dyneema靴款採用創新PU中底「Phorene」，特色是比一般PU輕33%，還可吸收2倍衝擊力道、增加50%的回彈力，使步行更省力。驚人的是，經實驗測試，這項中底技術在攝氏零下40∘環境依然可保持彈力與柔軟度。

為保護腳跟，Dyneema靴款擁有一體成形的「TPU軟膠護跟墊」，透過符合人體工學的杯形設計服貼腳型，提供腳跟支撐與包覆，降低戶外運動傷害風險。街頭風設計則賦予潮流外型，風格遊走於戶外休閒與都會漫遊。

Ecco Exostrike系列Dyneema靴款預計今年10月在台上市。