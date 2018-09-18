Nikon全片幅無反相機 Z6、Z7全球9/27同步開賣

2018-09-18

〔記者凃盈如／台北報導〕Nikon昨日於台灣發表兩款全片幅無反相機Z6及Z7，主打全新超大55mm接環與16mm極短法蘭距（flange focal distance）的光學優勢，保留來自數位單眼的良好傳統，包括舒適手感、精確對焦性能與人性化操作模式等，且在影片錄製的技術上有了大幅躍進。

主打高畫質的Z7，與追求高感度的Z6，最受矚目之處，在於全新的Z-mount卡口，Z-mount為鏡頭與機身之緊密橋樑，搭載55mm特大口徑接環，能夠容許鏡頭有豐沛的進光量，為設計大光圈的鏡頭提供更多表現機會，也為應付更多高端鏡頭做好準備；至於16mm超短法蘭距，則有助縮短光線傳達至感光元件的行程，有效減少色散等像差問題，對比起單反系列的F-mount，接環大了17%，在同級相機之中亦暫難有更高。在上述元件支援下，Z7的4,570萬像素將得以被充分發揮，大幅提昇相機的光學表現，亦可搭配f/1.2或f/0.95光圈的鏡頭，更暢快玩轉影像。

雖然影片拍攝功能，向來不是Nikon單反相機的強項，但來到無反相機領域，Z系列的錄影技術終於出現大幅進步。Z6及Z7是時下唯一提供4K、10-bit 錄影規格，同時支援4K UHD 30p攝錄的全片幅相機，其中Z7的4K拍攝是採用over sampling方式讀取訊號，讓影片成像清晰度極為精緻，大幅銳減摩爾紋的影響，且錄影時亦可搭配電子式防手震增加穩定度，是喜愛拍攝4K影片的玩家不容錯過的選擇。

此外，本次新品發表會上，Nikon同時推出4顆鏡頭：24-70mm f/4S、50mm f/1.8S、35mm f/1.8S及58mm f/0.95S NOCT。Z6、Z7可無縫支援Nikon DSLR大多數的配件，適用於Nikon自家超過360款鏡頭。