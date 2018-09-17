3缸 Turbo動力 掀背小車 個性之選-2

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【雙離合器變速箱 開起來更帶勁】
MINI Cooper 5-DOOR小改款
儘管台灣MINI現在的銷售主力是Countryman小型SUV，但最經典的MINI掀背車仍受到許多個性買家喜愛。今年初北美車展發表的小改款MINI掀背車，換上以線條勾勒的二維度新型廠徽、結合環形LED日行燈的經典鍍鉻外框LED頭燈及Union Jack英國旗式樣尾燈，國內已於6月下旬上市。
這裡試駕的Cooper 5-DOOR小改款，引擎蓋下仍搭載BMW集團的1.5升3缸TwinPower Turbo引擎，可輸出136匹最大馬力及22.4公斤米峰值扭力，無論動力性能與油耗都有不俗的表現。小改款換上Steptronic 7速雙離合器自手排變速箱，讓引擎動力揮灑更鏗鏘有勁，其0～100公里／時加速只需8.1秒，帳面數據以非性能鋼砲的掀背小車而言，算是蠻快的，極速亦突破兩百大關，可直上207公里／時。
本車操控穩定性相當出色，展現類似BMW車款般的明快矯健，讓駕駛人有信心將其驅策至極限。而其轉向系統的路面回饋感也跟BMW的FR車款一樣直接明確，動力輔助輕重合宜，駕馭起來極為靈活刁鑽，無論是蜿蜒曲折的山路彎道或平直寬闊的快速道路上，都能讓駕駛人盡情施展。
中控台以LED氣氛光條環飾的Radio MINI 6.5吋繁體中文觸控螢幕，搭配中央鞍座上的MINI Controller來操作，其邏輯就跟BMW新世代的iDrive控制系統如出一轍。此番小改款將原本位於排檔座後下的運動化模式切換（含Green節能模式）撥鍵移至中控台的紅色引擎啟動／停止撥桿右方，駕駛人可在Green、MID和SPORT這3種模式間切換。
MINI總代理汎德公司將小改款的Cooper 5-DOOR開出142萬起跳價，只比Cooper 3-DOOR稍貴4萬元，訴求經常有載人需求的MINI經典掀背車愛好者。
-
小改款的MINI Cooper 5-DOOR改用視覺上更簡約的新款式廠徽，並採用結合環形LED日行燈的經典鍍鉻外框LED頭燈，承襲了MINI風格獨具的造型DNA，同時在細節中加入與時俱進的現代科技元素。
-
Cooper 5-DOOR後保險桿下排氣尾管仍維持左側單出圓管設計，跟Cooper S 5-DOOR的中置雙圓尾管有所區隔；小改款換上Union Jack英國旗式樣LED尾燈，突顯其英國經典風格。
-
Cooper 5-DOOR操駕起來明快穩健，展現與母集團BMW類似的駕馭感受，其0～100公里／時加速需時8.1秒，極速可直上207公里／時，以非性能鋼砲的掀背小車而言算是蠻快的。
-
這具BMW集團開發的1.5升3缸TwinPower Turbo引擎，可輸出136匹最大馬力及22.4公斤米峰值扭力，能源局平均油耗每公升可跑16.3公里，符合該排氣級距最佳的1級標準，輸出效能相當出色。
-
中控台以LED氣氛光條環飾的Radio MINI 6.5吋繁體中文螢幕，搭配Hazy Grey飾板與Diamond真皮／高級織布內裝，將MINI品牌的英倫酷玩調性表露無遺。
-
小改款將變速系統換成Steptronic 7速雙離合器自手排，排檔桿頭的介面設計則向BMW看齊。
-
MINI 5-DOOR不僅僅多加兩扇後車門，軸距還比MINI 3-DOOR加長了72mm，營造出更寬敞充裕的後座空間，大大提高載人的便利性與實用性。
-
MINI Cooper 5-DOOR小檔案