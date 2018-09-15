鳳梨入餡瑪德蓮 中秋創意口味

2018-09-15

〔記者凃盈如／台北報導〕中秋送禮「不撞衫」！精選來自歐洲的中秋禮，讓送禮展現創意與獨特品味。

來自法國的知名烘焙品牌Gontran Cherrier（以下簡稱GC），將法國經典的瑪德蓮點心，以台灣鳳梨入餡，再揉和日本四國的柚子汁，打造「法式鳳梨酥」，綿密的蛋糕體結合金黃鳳梨，微酸的甜香令人回味。GC今年推出3款中秋法式鳳梨酥禮盒，皆為中秋限定：一為法式禮盒鳳梨酥，含鳳梨瑪德蓮14入；二為法式鳳梨酥下午茶組，含鳳梨瑪德蓮12入、蜜香紅茶及果醬各1罐；三為法式鳳梨酥組，含鳳梨瑪德蓮8入。至於來自米蘭的COVA，今年推出「品月藏饌中秋禮盒」，內含由米蘭手工製作後空運來台的COVA明星商品「占杜亞金磚巧克力」8入，以及太妃巧克力流芯月餅、香橙巧克力流芯月餅各2入。

此外，瑞士日內瓦頂級手工巧克力品牌Du Rhône Chocolatier，打造6款中西合併的禮組，除了全新推出酒款禮盒，也特製全球獨家的「茶味巧克力月餅」。

較為入門款的3款禮組為「賞月」、「圓月」及「詠月」，價格帶為1,380至3,800元，「賞月」含特製的茶味巧克力月餅，搭配頂級氣泡酒組成禮盒、「圓月」由茶味巧克力月餅及咖啡豆組成；「詠月」則含松露巧克力、特製茶味巧克力月餅，以及品牌熱銷的「糖摩卡」（亦即生巧克力）組成。此外，為了滿足高檔送禮需求，Du Rhône也另推出3款頂級禮組「饗月禮組」、「禧月提籃」與「饌月提籃」，價格帶落在4,500至19,600元 。

圖片提供：COVA、Du Rhône Chocolatier、Gontran Cherrier

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